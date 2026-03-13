Экономика РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ СОСТАВИЛА 6,4%


12:11 16.03.2026

За январь 2026 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 7,7%, рентабельность продаж – 6,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 февраля 2026 г. составила 100,6 млрд. рублей, в том числе просроченная – 11,9 млрд. рублей, или 11,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2026 г. составила 116 млрд. рублей, в том числе просроченная – 13,4 млрд. рублей, или 11,5% от общего объема кредиторской задолженности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3625 -0.0187
USD 2.9332 +0.0071
RUB 3.6972 -0.0253
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9400 2.9440
RUB 3.6700 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1500
EUR/RUB 91.9000 92.6000
USD/RUB 80.0000 80.5000
подробнее
