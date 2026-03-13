За январь 2026 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 7,7%, рентабельность продаж – 6,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 февраля 2026 г. составила 100,6 млрд. рублей, в том числе просроченная – 11,9 млрд. рублей, или 11,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2026 г. составила 116 млрд. рублей, в том числе просроченная – 13,4 млрд. рублей, или 11,5% от общего объема кредиторской задолженности.