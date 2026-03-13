Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7555B класса грузоподъемности 55 тонн – абсолютные новички в карьере отечественного переработчика доломитового сырья. Парк транспорта ОАО «Доломит» пополнился девятью БЕЛАЗами грузоподъемностью от 30 до 55 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗ, переход предприятия на более мощные по грузоподъемности самосвалы будет способствовать росту объемов перевозки доломитовой породы из карьера в перерабатывающие цеха и снижению себестоимости выпускаемой продукции.

Приобрели два БЕЛАЗа грузоподъемностью 30 тонн, пять 45-тонных и два 55-тонных, – уточнил генеральный директор ОАО «Доломит» Сергей Соглаев. – Самосвалы, способные транспортировать 55 тонн, решают вопрос доставки сырья, что, естественно, положительно скажется на экономике нашего предприятия.

БЕЛАЗы давно являются неотъемлемой частью производственного процесса крупнейшего переработчика доломитового сырья в стране, прочно заслужив репутацию надежной и высокопроизводительной техники.

Самосвалы серии БЕЛАЗ-7555 продолжают оставаться одними из самых востребованных в горнодобывающей отрасли. Новые модели 55-тонников выделяются улучшенными эксплуатационными характеристиками, экономичностью двигателей нового поколения, современной гидромеханической трансмиссией, эффективной подвеской, надежной гидравликой, «умной» начинкой с электронными системами контроля, диагностики и безопасности.