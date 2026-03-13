В период подготовки к весенним полевым работам с ноября 2025 года по февраль 2026 года темп роста продаж запчастей для восстановления постгарантийной техники BELARUS составил 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сельскохозяйственного сезона. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник управления продвижения и реализации запасных частей ОАО «МТЗ» Кирилл Птушка.

«Согласно отраслевому приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия МТЗ было поручено обеспечить сервисные организации запчастями для восстановления свыше 450 тракторов BELARUS к началу агросезона. В итоге за четыре месяца — с 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года — объем реализации узлов, агрегатов и запасных частей достиг порядка 13 млн руб. Рост составил 10% относительно такого же периода времени в прошлом агросезоне», — отметил Кирилл Птушка.

По его словам, уже в сентябре-октябре ежегодно начинает формироваться стратегический задел запчастей. Наибольшую активность в пополнении запасов комплектующих накануне посевной кампании 2026 года проявили аграрии Минской области и Минска. В число лидеров также вошли Могилевская, Гродненская и Витебская области. Меньше всего деталей в этот период потребовалось предприятиям Брестчины и Гомельщины.