ПРОДАЖИ ЗАПЧАСТЕЙ МТЗ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОСТГАРАНТИЙНОЙ ТЕХНИКИ BELARUS К ПОСЕВНОЙ ВЫРОСЛИ НА 10%


10:59 16.03.2026

В период подготовки к весенним полевым работам с ноября 2025 года по февраль 2026 года темп роста продаж запчастей для восстановления постгарантийной техники BELARUS составил 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сельскохозяйственного сезона. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник управления продвижения и реализации запасных частей ОАО «МТЗ» Кирилл Птушка.

«Согласно отраслевому приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия МТЗ было поручено обеспечить сервисные организации запчастями для восстановления свыше 450 тракторов BELARUS к началу агросезона. В итоге за четыре месяца — с 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года — объем реализации узлов, агрегатов и запасных частей достиг порядка 13 млн руб. Рост составил 10% относительно такого же периода времени в прошлом агросезоне», — отметил Кирилл Птушка.

По его словам, уже в сентябре-октябре ежегодно начинает формироваться стратегический задел запчастей. Наибольшую активность в пополнении запасов комплектующих накануне посевной кампании 2026 года проявили аграрии Минской области и Минска. В число лидеров также вошли Могилевская, Гродненская и Витебская области. Меньше всего деталей в этот период потребовалось предприятиям Брестчины и Гомельщины.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3625 -0.0187
USD 2.9332 +0.0071
RUB 3.6972 -0.0253
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9400 2.9440
RUB 3.6700 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1500
EUR/RUB 91.9000 92.6000
USD/RUB 80.0000 80.5000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
