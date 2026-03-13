ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЕАБР: ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН В БЕЛАРУСИ СНИЖАЮТСЯ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД


10:38 16.03.2026

Инфляция в Беларуси замедляется третий месяц подряд, составив 5,6% в феврале 2026 г. после 6,4% в январе.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основным фактором снижения общего роста цен стало замедление инфляции в секторе услуг — до 5,4% после 8,2%, что связано с переносом планового повышения тарифов на ЖКУ с января на март. Сохраняется тенденция замедления роста цен на непродовольственные товары — до 2,1% после 2,5%, чему способствует сохранение крепкого белорусского рубля. Ускорение роста цен на сезонные овощи и фрукты — до 5,6% после 3,7% — сохранило продовольственную инфляцию в феврале (8,7%) близкой к уровню января.

«Прогнозируем инфляцию ниже обновленной цели (7%) в 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3625 -0.0187
USD 2.9332 +0.0071
RUB 3.6972 -0.0253
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9400 2.9440
RUB 3.6700 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1500
EUR/RUB 91.9000 92.6000
USD/RUB 80.0000 80.5000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте