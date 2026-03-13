Инфляция в Беларуси замедляется третий месяц подряд, составив 5,6% в феврале 2026 г. после 6,4% в январе.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основным фактором снижения общего роста цен стало замедление инфляции в секторе услуг — до 5,4% после 8,2%, что связано с переносом планового повышения тарифов на ЖКУ с января на март. Сохраняется тенденция замедления роста цен на непродовольственные товары — до 2,1% после 2,5%, чему способствует сохранение крепкого белорусского рубля. Ускорение роста цен на сезонные овощи и фрукты — до 5,6% после 3,7% — сохранило продовольственную инфляцию в феврале (8,7%) близкой к уровню января.

«Прогнозируем инфляцию ниже обновленной цели (7%) в 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).