|16.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЕАБР: ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН В БЕЛАРУСИ СНИЖАЮТСЯ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД
10:38 16.03.2026
Инфляция в Беларуси замедляется третий месяц подряд, составив 5,6% в феврале 2026 г. после 6,4% в январе.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основным фактором снижения общего роста цен стало замедление инфляции в секторе услуг — до 5,4% после 8,2%, что связано с переносом планового повышения тарифов на ЖКУ с января на март. Сохраняется тенденция замедления роста цен на непродовольственные товары — до 2,1% после 2,5%, чему способствует сохранение крепкого белорусского рубля. Ускорение роста цен на сезонные овощи и фрукты — до 5,6% после 3,7% — сохранило продовольственную инфляцию в феврале (8,7%) близкой к уровню января.
«Прогнозируем инфляцию ниже обновленной цели (7%) в 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
