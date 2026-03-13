На электронные торги выставлен земельный участок площадью 1,2 гектара в самом сердце Витебска.

Вместе с правом аренды земли покупатель получит целый комплекс кирпичных зданий разной этажности и площади — от небольших построек до корпусов свыше 700 м2. Новый владелец сможет реализовать здесь свой собственный проект или создать единое культурно-историческое и жилое пространство в стиле Марка Шагала по эскизам инициаторов аукциона.

Территория открывает широкие возможности для реализации различных проектов — от создания современного жилого квартала до организации культурно исторического пространства. Существующие постройки не обязательно сносить: их можно интегрировать в новый архитектурный ансамбль.

К кварталу прилегают исторические здания: жилой дом по улице Советской Армии, кирпичная Любавичская синагога и корчма на Покровке. Сейчас эти объекты существуют сами по себе, а новый проект способен их в единый пешеходный маршрут и дополнить его функциональностью и эстетикой.

Изначально участок задумывался для постройки жилого комплекса. Архитекторы предлагали переосмыслить исторические здания, используя в отделке кирпич разных форм, яркие цвета и асимметричные линии. Собственно, эти черты делают картины Шагала узнаваемыми. Центральной отсылкой к полотну «Над городом» должна была стать пешеходная улица с «местом для поцелуев» и тот самый красный дом, знакомый почитателям работ мастера. Планировалось разбить современную площадь с лабиринтом из колонн, проложить кирпичную дорожку к Дому-музею Марка Шагала и установить памятник самому художнику.

«Здесь может появиться не просто жилой комплекс, а новое городское пространство, которое вернет Витебску дух шагаловской эпохи, но в современном прочтении, чтобы и местные жители, и туристы могли гулять по местам, которые вдохновляли художника, и при этом пользоваться всей инфраструктурой современного города. Это может стать одним из лучших мест в городе с престижной недвижимостью, которая будет лишь расти в цене», — объясняют инициаторы аукционы.

Полет фантазии безграничен: площадь участка и локация позволяют реализовать задумки практически любого масштаба. Маркетинговый потенциал у территории фантастический. Концепция любой задумки ложится идеально на любой вид коммерческой недвижимости: от арт-пространств или «тусовочного» места до отеля или многофункционального жилого комплекса.

Участок выставлен на электронные торги. Начальная цена лота — почти 449 тысяч рублей. Продают целый комплекс недвижимости, который находится в собственности ООО «ВИК Эстейт». Это 14 позиций, включая административный корпус, столярные мастерские, склады, гаражи, бытовые помещения, эстакаду, а также тепловую и водопроводную сети. Все строения кирпичные, разной этажности и площади — от небольших зданий до корпусов более 700 квадратных метров. Вместе с ними покупатель получит право аренды земельного участка площадью 1,2 гектара.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16.00 23 марта 2026 года. Торги пройдут на электронной площадке 24 марта: начало в 9.00, окончание — в 18.00. Победитель должен будет полностью оплатить покупку в течение 10 календарных дней.

Организатором выступает Управление оценки и реализации имущества. Ознакомиться с объектом можно заранее — это обязательное условие для участников. В случае интереса можно разузнать подробности или уточнить детали по телефону (+375-29-104-21-50).