Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ КАЖДАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ БИЗНЕС-ИДЕЯ НАХОДИЛА ПОДДЕРЖКУ


15:42 13.03.2026

Сегодня, 13 марта 2026 г., в г. Минске состоялся финал республиканского конкурса бизнес-проектов «Практика роста», организованного в рамках проекта «Ресурсы и возможности».

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, мероприятие стало итоговой точкой многомесячного образовательного марафона, в ходе которого начинающие предприниматели со всей страны трансформировали свои идеи в готовые бизнес-модели под руководством ведущих экспертов и менторов.

Конкурс «Практика роста» направлен на поддержку инициативных граждан, готовых созидать и вносить вклад в экономику Беларуси. Проект объединил образовательную программу, систему наставничества и соревновательный этап, предоставив участникам «входной билет» в предпринимательское сообщество.

Организаторами конкурса выступили Белорусский союз женщин, Министерство экономики и Министерство труда и социальной защиты при партнерской поддержке Белинвестбанка, инкубатора малого предпринимательства ООО «Интеллектуальные технологии бизнеса» и ООО «ВВП-инвест».

Конкурс привлек более 100 заявок, из которых 64 команды прошли специальное трехнедельное обучение. В финал вышли 29 лучших проектов, каждый из которых сопровождался опытным ментором.

В подведении итогов приняли участие представители Департамента по предпринимательству во главе с директором Ольгой Русинович.

Выступая перед финалистами, представитель Минэкономики подчеркнула стратегическую значимость развития малого и среднего бизнеса.

«Развитие предпринимательства – один из приоритетов социально- экономической политики страны. Мы создаем условия, чтобы инициатива находила реальную опору.

Сегодня в Беларуси действует комплексная система поддержки: от безвозвратных грантов и льготных кредитов до инфраструктурной помощи в центрах поддержки и бизнес-инкубаторах по всей стране», - отметила Ольга Русинович.

По итогам финала экспертное жюри определит лучшие проекты, которые получат дальнейшее сопровождение и содействие в привлечении инвестиций.
