|13.03.2026
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ КАЖДАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ БИЗНЕС-ИДЕЯ НАХОДИЛА ПОДДЕРЖКУ
15:42 13.03.2026
Сегодня, 13 марта 2026 г., в г. Минске состоялся финал республиканского конкурса бизнес-проектов «Практика роста», организованного в рамках проекта «Ресурсы и возможности».
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, мероприятие стало итоговой точкой многомесячного образовательного марафона, в ходе которого начинающие предприниматели со всей страны трансформировали свои идеи в готовые бизнес-модели под руководством ведущих экспертов и менторов.
Конкурс «Практика роста» направлен на поддержку инициативных граждан, готовых созидать и вносить вклад в экономику Беларуси. Проект объединил образовательную программу, систему наставничества и соревновательный этап, предоставив участникам «входной билет» в предпринимательское сообщество.
Организаторами конкурса выступили Белорусский союз женщин, Министерство экономики и Министерство труда и социальной защиты при партнерской поддержке Белинвестбанка, инкубатора малого предпринимательства ООО «Интеллектуальные технологии бизнеса» и ООО «ВВП-инвест».
Конкурс привлек более 100 заявок, из которых 64 команды прошли специальное трехнедельное обучение. В финал вышли 29 лучших проектов, каждый из которых сопровождался опытным ментором.
В подведении итогов приняли участие представители Департамента по предпринимательству во главе с директором Ольгой Русинович.
Выступая перед финалистами, представитель Минэкономики подчеркнула стратегическую значимость развития малого и среднего бизнеса.
«Развитие предпринимательства – один из приоритетов социально- экономической политики страны. Мы создаем условия, чтобы инициатива находила реальную опору.
Сегодня в Беларуси действует комплексная система поддержки: от безвозвратных грантов и льготных кредитов до инфраструктурной помощи в центрах поддержки и бизнес-инкубаторах по всей стране», - отметила Ольга Русинович.
По итогам финала экспертное жюри определит лучшие проекты, которые получат дальнейшее сопровождение и содействие в привлечении инвестиций.
|
