Абоненты безлимитных тарифов МТС получили дополнительную возможность пользоваться интернетом на максимальной скорости даже после исчерпания 30 Гб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, соответствующую услугу «Супер безлимит» теперь можно подключить за баллы программы лояльности МТС Бонус.

«Супер безлимит» доступен на архивных тарифных планах «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище X», «Безлимитище 2.0», «#Безлимитище», «#ВсеСупер», гостевых версиях линейки «Безлимитище», а также на актуальных «Абсолют», «Безлимитище PRO» и «МТС Young». Услуга активируется в приложении «Мой МТС» в обмен на 550 баллов и позволяет в течение месяца пользоваться интернетом без ограничения скорости, не думая о лимитах. Подключение возможно при отсутствии на номере активной подписки.

Напомним, с 23 февраля в Беларуси действуют новые требования к оказанию услуг на тарифах с неограниченным объемом интернет-трафика. Теперь они включают 30 Гб в месяц на полной скорости и безлимитный доступ до 1 Мбит/с. Сохранить максимальную скорость в случае превышения порога можно благодаря услуге «Супер безлимит». Пользователям актуальных тарифов «Безлимитище PRO» и «МТС Young», а также пакетов услуг домашнего интернета и совместной акции МТС и Белтелеком на пакетах услуг ЯСНА она предоставляется за 0 рублей. Абоненты архивных и гостевых тарифов могут подключить услугу за небольшую плату.

Справка: МТС Бонус — программа лояльности для абонентов МТС, которая позволяет получать баллы за привычные действия и тратить их на пакеты бесплатных звонков, СМС и интернет-трафика. Также баллы можно использовать для оплаты различных услуг и сервисов или обменивать на спецпредложения партнеров.