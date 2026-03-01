ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


АБОНЕНТЫ БЕЗЛИМИТОВ МТС МОГУТ СОХРАНИТЬ ПОЛНУЮ СКОРОСТЬ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА ЗА БАЛЛЫ «МТС БОНУС»


15:00 13.03.2026

Абоненты безлимитных тарифов МТС получили дополнительную возможность пользоваться интернетом на максимальной скорости даже после исчерпания 30 Гб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, соответствующую услугу «Супер безлимит» теперь можно подключить за баллы программы лояльности МТС Бонус.

«Супер безлимит» доступен на архивных тарифных планах «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище X», «Безлимитище 2.0», «#Безлимитище», «#ВсеСупер», гостевых версиях линейки «Безлимитище», а также на актуальных «Абсолют», «Безлимитище PRO» и «МТС Young». Услуга активируется в приложении «Мой МТС» в обмен на 550 баллов и позволяет в течение месяца пользоваться интернетом без ограничения скорости, не думая о лимитах. Подключение возможно при отсутствии на номере активной подписки.

Напомним, с 23 февраля в Беларуси действуют новые требования к оказанию услуг на тарифах с неограниченным объемом интернет-трафика. Теперь они включают 30 Гб в месяц на полной скорости и безлимитный доступ до 1 Мбит/с. Сохранить максимальную скорость в случае превышения порога можно благодаря услуге «Супер безлимит». Пользователям актуальных тарифов «Безлимитище PRO» и «МТС Young», а также пакетов услуг домашнего интернета и совместной акции МТС и Белтелеком на пакетах услуг ЯСНА она предоставляется за 0 рублей. Абоненты архивных и гостевых тарифов могут подключить услугу за небольшую плату.

Справка: МТС Бонус — программа лояльности для абонентов МТС, которая позволяет получать баллы за привычные действия и тратить их на пакеты бесплатных звонков, СМС и интернет-трафика. Также баллы можно использовать для оплаты различных услуг и сервисов или обменивать на спецпредложения партнеров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3625 -0.0187
USD 2.9332 +0.0071
RUB 3.6972 -0.0253
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3950
USD 2.9320 2.9360
RUB 3.6800 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 13.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1570
EUR/RUB 91.9000 92.1900
USD/RUB 79.6000 79.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
