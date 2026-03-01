Глубокским районным исполнительным комитетом 25 февраля принято решение № 217 «Об объявлении гидрологического памятника природы местного значения».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом гидрологический объект «Родник Партизанский» объявлен гидрологическим памятником природы местного значения «Родник Партизанский».

Также установлены границы, площадь, список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включаются в состав земель этого памятника природы.

Так, размер его площади составит 0,1256 га.

В границах памятника природы действует режим охраны и использования, установленный в пункте 2 статьи 24 и пунктах 1, 4 статьи 29 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, на данной территории запрещены:

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

сброс сточных вод в окружающую среду;

мойка механических транспортных средств;

выполнение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима (за исключением работ по его восстановлению, реконструкции и ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений, сооружений внутренних водных путей и объектов противопаводковой защиты);

выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков (за исключением случаев выполнения научно обоснованных работ по выжиганию растительности для улучшения среды обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и иных случаев, предусмотренных законодательными актами);

проведение сплошных рубок главного пользования;

распашка земель в прибрежных полосах (за исключением выполнения работ по устройству минерализованных полос и уходу за ними, а также по подготовке почвы для залужения, лесовосстановления и лесоразведения).

Управление памятником природы осуществляет Глубокский райисполком.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях».

Решение вступает в силу с 14 марта 2026 г.