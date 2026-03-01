ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НА ВИТЕБЩИНЕ ОБЪЯВЛЕН НОВЫЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ


14:12 13.03.2026

Глубокским районным исполнительным комитетом 25 февраля принято решение № 217 «Об объявлении гидрологического памятника природы местного значения».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом гидрологический объект «Родник Партизанский» объявлен гидрологическим памятником природы местного значения «Родник Партизанский».

Также установлены границы, площадь, список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включаются в состав земель этого памятника природы.

Так, размер его площади составит 0,1256 га.

В границах памятника природы действует режим охраны и использования, установленный в пункте 2 статьи 24 и пунктах 1, 4 статьи 29 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, на данной территории запрещены:

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

сброс сточных вод в окружающую среду;

мойка механических транспортных средств;

выполнение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима (за исключением работ по его восстановлению, реконструкции и ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений, сооружений внутренних водных путей и объектов противопаводковой защиты);

выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков (за исключением случаев выполнения научно обоснованных работ по выжиганию растительности для улучшения среды обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и иных случаев, предусмотренных законодательными актами);

проведение сплошных рубок главного пользования;

распашка земель в прибрежных полосах (за исключением выполнения работ по устройству минерализованных полос и уходу за ними, а также по подготовке почвы для залужения, лесовосстановления и лесоразведения).

Управление памятником природы осуществляет Глубокский райисполком.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях».

Решение вступает в силу с 14 марта 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3625 -0.0187
USD 2.9332 +0.0071
RUB 3.6972 -0.0253
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3950
USD 2.9320 2.9360
RUB 3.6800 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 13.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1570
EUR/RUB 91.9000 92.1900
USD/RUB 79.6000 79.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте