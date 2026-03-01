В Беларуси под брендом «ТОП» запустили новую линейку высокобелковых молочных коктейлей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании «Савушкин», в каждой бутылке «ТОП Power» содержится 20 граммов молочного белка и ни грамма сахара. Коктейли уже начали появляться в магазинах по всей стране.

В линейке представлены «ТОП Power» три новинки. По классике – банан, из нежных вкусов – ванильная вафля, а за экзотику на этот раз отвечает кокос-миндаль.

«Новая линейка коктейлей задумана как белковый заряд без усилий. В каждой бутылке – 20 граммов качественного молочного белка и 0 граммов сахара. Этого достаточно, чтобы закрыть «протеиновое окно» после зала или заменить полноценный перекус, обеспечив чувство сытости на несколько часов. Это возможность наслаждаться любимым вкусом молочного коктейля, получая при этом необходимый нутриент для организма и энергию», – отмечают в компании «Савушкин».

Для линейки создана компактная и стильная бутылка, которая отлично ложится в руку и помещается в сумку. Пить можно буквально на ходу.

«Сегодня аудитория ищет функциональные продукты, которые упрощают жизнь, а не усложняют ее ограничениями, — поясняет начальник отдела маркетинга «Десерты» компании «Савушкин» Мария Козак. — «ТОП Power» — это протеин для тех, кто хочет выглядеть круто, чувствовать себя отлично, но при этом сохранить возможность в течение дня съесть небольшое полезное лакомство, чтобы поднять себе настроение»

«ТОП Power» поставляют в магазины по всей стране. Линейка будет доступна круглый год.

ТОП — мультикатегорийный бренд, в портфеле которого глазированные сырки с начинками, широкая линейка мороженого и молочных коктейлей.