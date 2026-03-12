Первый заместитель министра экономики Вежновец Иван Валерьевич 14 марта 2026 года проведет прямую телефонную линию» на тему «О механизмах стимулирования научных исследований в реальном секторе экономики».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.