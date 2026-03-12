|О компании
Экономика РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В МИНСКE С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 0,6%
11:48 13.03.2026
Индекс цен производителей промышленной продукции по г.Минску в феврале 2026 г. по сравнению с январем 2026 г. составил 100,3%, с декабрем 2025 г. – 100,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в том числе на инвестиционные товары – 100,3% и 100,8% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 100,5%, потребительские товары – 100,5% и 100,2% соответственно.
