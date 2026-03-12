ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Экономика РБ


ТУРЧИН: ОТ СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОЧЕНЬ МНОГОЕ ЗАВИСИТ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ


10:49 13.03.2026

В Министерстве финансов состоялось заседание коллегии ведомства "Об итогах исполнения бюджета Республики Беларусь за 2025 год и задачах финансовых органов на 2026 год" с участием Премьер-министра Беларуси Александра Турчина.

Как сообщает пресс-служба Правительства, предметный диалог занял более двух часов. В центре внимания находились ключевые вопросы, от которых зависит эффективность финансовой системы.

Как отметил Премьер-министр, в это непростое время требования по всей вертикали финансовой системы Беларуси будут только расти. "И поэтому вы должны быть к этому готовы", - обратился Александр Турчин к присутствующим.

Глава Правительства акцентировал внимание, что от состояния финансовой дисциплины в экономике зависит многое. "Если мы будем четко ее соблюдать, у нас многих проблем не будет", - уверен он.

"Я неслучайно говорил о проведении единой политики в системе Министерства финансов. Центральный аппарат, областные управления, районные финансовые отделы, органы казначейства, контрольно-ревизионные управления - мы все должны работать на один результат. Перед нами стоит много задач, поэтому мы должны к каждой копейке бюджетных средств относиться крайне бережно, скрупулезно. И всегда финансист - это тот человек, который стоит на страже бюджетных средств", - отметил Премьер-министр.

Финансовая система Беларуси абсолютно устойчива, констатировал Глава Правительства. "И люди, которые в ней работают, - это профессионалы своего дела. Да, есть нюансы, но я уверен, что те задачи, которые стоят перед нами, мы все вместе успешно выполним. Поэтому я хочу настроить вас на серьезную работу и жду от Министерства финансов выполнения тех задач и поручений, которые перед нами ставит Глава государства, которые ставит Правительство", - отметил Александр Турчин.

На повестке стояли непростые, но назревшие темы. Это, в частности, повышение эффективности управления госрасходами. Каждый бюджетный рубль должен работать на результат.

Важной стала и тема роли местных финансовых органов. Именно на местах видны реальные потребности. На заседании, в частности, обсуждали усиление их самостоятельности и ответственности.

Отмечена также необходимость продолжать работу по оптимизации бюджетной сферы.

Кроме этого, рассмотрен вопрос развития страхового рынка. Здесь есть потенциал для увеличения вклада в экономику.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2026
валюта курс
EUR 3.3824
USD 2.9261
RUB 3.7225
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3812 -0.0096
USD 2.9261 0
RUB 3.7225 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3950
USD 2.9320 2.9360
RUB 3.6800 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 13.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1570
EUR/RUB 91.9000 92.1900
USD/RUB 79.6000 79.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
