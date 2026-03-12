|О компании
|13.03.2026
Экономика РБ
МТС: ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ КОМФОРТНЫХ ТАРИФОВ АКТИВНОСТЬ БЕЛОРУСОВ В РОУМИНГЕ С РОССИЕЙ ВЫРОСЛА В 7 РАЗ
10:00 13.03.2026
МТС подвел итоги первого года действия комфортных тарифов на мобильную связь в Союзном государстве. Объем звонков белорусских абонентов увеличился в 7 раз, а интернет-трафик в поездках по соседней стране — в 6,5 раза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, взрывной рост начался после упрощения условий роуминга.
По данным МТС, за год число роуминговых пользователей на территории России практически удвоилось. Длительность звонков домой выросла более чем в 7 раз, а входящих вызовов — в 4 раза.
Несмотря на введение 24-часового периода охлаждения, интернет в поездках по России использовали в 3 раза больше абонентов МТС. В свою очередь, потребление дата-трафика за год «взлетело» почти в 6,5 раза.
Абоненты российских операторов также традиционно активно выбирают МТС при поездках в нашу страну. При росте числа зарегистрированных в сети пользователей почти на 20% объем исходящих звонков вырос в 3 раза, а входящих соединений — удвоился. Сетевая нагрузка при потреблении интернет-трафика российскими абонентами в сети МТС стала выше в 3 раза.
В компании МТС напомнили, с 1 марта 2025 года действуют комфортные тарифы в России. В рамках своего тарифа абоненты ежемесячно могут использовать до 150 минут для звонков в Беларусь и 150 минут — на входящие вызовы. Также пользователям предоставляется до 5 Гб со средней стоимостью 5 рублей за 1 Гб. Помимо интервальной тарификации в МТС доступны пакеты интернета: «10 Гб в России» за 39 рублей и «5 Гб в России» за 25 рублей. Чтобы воспользоваться интернетом, не дожидаясь завершения 24-часового периода охлаждения, достаточно пройти простую верификацию через капчу. Следить за остатками трафика можно в «Мой МТС» или через *448#. Подробная информация о тарифах доступна на сайте МТС.
