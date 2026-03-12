Комитетом госконтроля установлены факты искажения государственной статистической отчетности в ходе контрольных мероприятий по вопросу обеспеченности хозяйств Витебской области фуражным зерном и комбикормами.

Как сообщает Telegram-канал КГК, выяснилось, что отдельные сельхозорганизации в целях сокрытия как ранее допущенных ошибок, так и наличия излишков этой продукции преднамеренно представляли в органы государственной статистики недостоверную информацию об остатках зерна и комбикормов. За умышленное искажение статотчетности в отношении двух должностных лиц сельхозорганизаций Сенненского и Чашникского районов возбуждены уголовные дела.

Также КГК выявлены нарушения при заполнении сельхозорганизациями форм статотчетности. По этим фактам к административной ответственности привлечены должностные лица организаций в Сенненском и Толочинском районах. Статистическая информация по учету зернофуража приведена в соответствие реальному положению дел.