|13.03.2026
Экономика РБ
КГК ВЫЯВИЛ ФАКТЫ ИСКАЖЕНИЯ СТАТОТЧЕТНОСТИ ПО ЗАПАСАМ КОРМОВ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
09:37 13.03.2026
Комитетом госконтроля установлены факты искажения государственной статистической отчетности в ходе контрольных мероприятий по вопросу обеспеченности хозяйств Витебской области фуражным зерном и комбикормами.
Как сообщает Telegram-канал КГК, выяснилось, что отдельные сельхозорганизации в целях сокрытия как ранее допущенных ошибок, так и наличия излишков этой продукции преднамеренно представляли в органы государственной статистики недостоверную информацию об остатках зерна и комбикормов. За умышленное искажение статотчетности в отношении двух должностных лиц сельхозорганизаций Сенненского и Чашникского районов возбуждены уголовные дела.
Также КГК выявлены нарушения при заполнении сельхозорганизациями форм статотчетности. По этим фактам к административной ответственности привлечены должностные лица организаций в Сенненском и Толочинском районах. Статистическая информация по учету зернофуража приведена в соответствие реальному положению дел.
