В ЖК «Зеленая гавань» стартовали продажи нового формата жилья — таунгарден.

Как сообщает пресс-служба застройщика, это блокированный дом, состоящий из четырех двухэтажных квартир с собственными огороженными участками до 209 квадратных метров. Проект стартует в Гольф-квартале.

Таунгардены сочетают в себе преимущества городской квартиры и частного дома. Их отличает отдельный вход и просторный огороженный участок. Он напоминает уже привычные для Зеленой гавани таунхаусы, но оригинальная форма дома и расположение участков подарит будущим жителям больше чувства уединенности.

Квартиры в первом таунгардене под номером 14.1 по генплану уже поступили в продажу. Дом будет расположен в приватной части комплекса — Гольф-квартале. Вблизи квартир находятся поля для гольфа. Жители квартала станут частью единого дружного сообщества с закрытой для посторонних территорией.

Первый таунгарден будет представлять собой двухэтажный дом на четыре квартиры. У каждой — отдельный вход с улицы и участок площадью от 121 до 209 «квадратов». Попасть на участок можно будет через личный вход или прямо из квартиры.

Окна квартир будут выходить на разные стороны света. Территорию вокруг дома застройщик благоустроит кустарниками, а также сохранит имеющиеся деревья. Сквозь утопающий в зелени квартал будет пролегать тропа для неспешных прогулок.

Площадь каждой квартиры — 140,21 кв. м. без учета балконов. Высота потолков на первом этаже составляет 3,05 метра, на втором — ровно 3 метра. Архитекторы предоставили свободу действий в создании индивидуального интерьера.

Свободная планировка квартир позволяет организовать на первом этаже прихожую с гардеробом, просторную кухню-гостиную с выходом на участок и кабинет. Так же на первом этаже будут расположены мини-котельная с индивидуальным газовым котлом и гостевой санузел. Сквозь панорамный витраж на первом этаже будет виден собственный сад.

На втором этаже можно будет организовать мастер-спальню с личной гардеробной и ванной комнатой, а также одну или две дополнительные жилые комнаты с собственным санузлом. Из большой спальни будет выход на просторный открытый балкон площадью более 13 «квадратов».

Но главная фишка — большой участок для каждой квартиры, который можно будет обустроить на свой вкус. Например, для семьи с маленькими детьми это может стать безопасным пространством для игр за порогом дома. Те, кто ищет тишины, могут разбить сад для медитаций. Старшему поколению, возможно, будет ближе классика с яблоневыми деревьями. А для людей с активным графиком подойдет концепция сада из многолетних трав, не требующего сложного ухода.