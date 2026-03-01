Александр Лукашенко 12 марта провел совещание, посвященное борьбе с необоснованным и недобросовестным посредничеством. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства поставил задачу четко разграничить объективную необходимость в услугах посредников и откровенные мошеннические схемы, которые ведут к нецелевому расходованию бюджетных средств и росту себестоимости продукции.

Открывая совещание, Президент подчеркнул, что тема посредничества находится на его особом контроле, поскольку напрямую влияет на конкурентоспособность белорусских товаров. Глава государства обратил внимание, что из-за деятельности разного рода «друзей» и серых схем государство переплачивает за сырье и оборудование в разы, что неприемлемо в условиях жесткой экспортной конкуренции и санкционного давления. «Посредник увеличивает нашу цену, забирая себе в карман, на 25-30%. Прилично?» — риторически спросил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что, несмотря на ужесточение законодательства о закупках и данные им ранее поручения, полностью искоренить проблему пока не удалось. Глава государства подверг критике как предыдущее, так и действующее Правительство за волокиту в этом вопросе. По данным контролирующих органов, только в 2025 году выявлено более 400 преступлений, связанных с закупочными процедурами, причем свыше половины из них — факты получения взяток. «На этом посредничестве вырос целый слой бандитов, жуликов и проходимцев», — заявил Александр Лукашенко.

В качестве вопиющего примера Глава государства привел ситуацию, когда карданный вал стоимостью 140 рублей с помощью цепочки фиктивных структур был продан конечному потребителю за 935 рублей, подорожав более чем в шесть раз. Аналогичные переплаты, доходившие до 200%, зафиксированы и в IT-сфере, где на посреднических надбавках было потеряно около 10 миллионов рублей. «При видимом соблюдении законодательства о закупках оборудование приобретается с дикими переплатами. И, как правило, везде фигурируют взятки», — обозначил проблему Президент.

В связи с этим Александр Лукашенко поручил заместителю Председателя ВНС Александру Косинцу детально разобраться в ситуации и внести радикальные предложения. Глава государства потребовал провести «четкую черту», отделяющую обоснованное посредничество от необоснованного, и оставить лишь небольшое количество направлений, где оно объективно необходимо, под жестким контролем губернаторов и министров.

Президент предупредил, что разговор с теми, кто решит нажиться на преступных махинациях, будет коротким, намекнув на жесткую реакцию силовых структур. Он подчеркнул, что деньги, которые оседают в карманах дельцов, должны работать на экономику и повышение благосостояния граждан. «Зеленый свет и содействие — только тем, кто трудится на благо и создает что-то своими руками», — резюмировал Глава государства.

Александр Лукашенко также критически оценил представленные проекты указов, отметив, что в них не прописана персональная ответственность руководителей. По аналогии с жесткими практиками прошлого, Президент потребовал, чтобы за нарушения отвечали конкретные первые лица — министры, губернаторы и Премьер-министр. «Министры у нас в стороне, губернаторы у нас ни при чем. Отвечать кто будет?» — задал вопрос Александр Лукашенко, потребовав доработать документы с учетом всех механизмов контроля, особенно в сфере импортных закупок, где полностью отказаться от посредников пока невозможно