В Беларуси на 1 марта 2026 г. для многодетных семей открыто 152,4 тыс. депозитных счета «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счета на сумму 82,6 тыс. депозитных счетов на сумму 826 млн. долларов США, 69,7 тыс. депозитных счета на сумму 1,87 млрд. рублей.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 мата 2026 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 102 тыс. заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 82 тыс., на получение медицинских услуг – 11 тыс., на получение образования – 9 тыс., на приобретение товаров для инвалидов – 7.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2026 года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 г.