Экономика РБ


ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛА РЕКОРДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 ГОДУ


13:11 12.03.2026

Беларусь установила исторический рекорд по объему экспорта туристических услуг в 2025 году.

Как сообщает Telegram-канал Правительства, по итогам прошлого года этот показатель превысил 392 млн долларов, продемонстрировав рост на 46% по сравнению с прошлым годом. Столь значительные результаты стали следствием системной работы Правительства и государственных органов по укреплению туристического потенциала страны.

Высокая динамика наблюдается и в сегменте внутреннего туризма. Количество организованных белорусских туристов и экскурсантов увеличилось почти в 4 раза относительно 2020 года, составив более 2,2 млн человек. Интерес к направлению подтверждает и международная статистика: число поездок иностранных граждан в республику выросло на 13,6%, достигнув отметки в 7,51 млн визитов.

Параллельно с ростом турпотока совершенствуется и материальная база отрасли. За год количество гостиниц в стране увеличилось на 6,5% (до 1 167 единиц), а номерной фонд расширился до 42,5 тысяч мест. Такое развитие инфраструктуры позволяет не только сделать отдых доступнее для граждан, но и существенно повысить привлекательность Беларуси на мировом рынке туристических услуг.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2026
валюта курс
EUR 3.3824
USD 2.9261
RUB 3.7225
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3812 -0.0096
USD 2.9261 0
RUB 3.7225 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4090
USD 2.9280 2.9330
RUB 3.7140 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1640
EUR/RUB 91.5000 91.8000
USD/RUB 78.7000 79.0000
подробнее
