Беларусь установила исторический рекорд по объему экспорта туристических услуг в 2025 году.

Как сообщает Telegram-канал Правительства, по итогам прошлого года этот показатель превысил 392 млн долларов, продемонстрировав рост на 46% по сравнению с прошлым годом. Столь значительные результаты стали следствием системной работы Правительства и государственных органов по укреплению туристического потенциала страны.

Высокая динамика наблюдается и в сегменте внутреннего туризма. Количество организованных белорусских туристов и экскурсантов увеличилось почти в 4 раза относительно 2020 года, составив более 2,2 млн человек. Интерес к направлению подтверждает и международная статистика: число поездок иностранных граждан в республику выросло на 13,6%, достигнув отметки в 7,51 млн визитов.

Параллельно с ростом турпотока совершенствуется и материальная база отрасли. За год количество гостиниц в стране увеличилось на 6,5% (до 1 167 единиц), а номерной фонд расширился до 42,5 тысяч мест. Такое развитие инфраструктуры позволяет не только сделать отдых доступнее для граждан, но и существенно повысить привлекательность Беларуси на мировом рынке туристических услуг.