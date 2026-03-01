ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: 28 ИНВЕСТПРОЕКТОВ НА СУММУ БОЛЕЕ 1,8 МЛРД РУБ. ВКЛЮЧЕНЫ В ПУЛ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ


12:24 12.03.2026

28 инвестиционных проектов на сумму более Br1,8 млрд. включены в пул преференциальных. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В лидерах Брестская область – там реализуют 10 проектов с общим объемом инвестиций более 440 млн рублей.

ТОП-3 также входят Витебская (6 проектов) и Могилевская (5 проектов) области, стоимостью порядка 420 млн. рублей.

Развитие этих мощностей сосредоточено в реальном секторе экономики — промышленности и сельском хозяйстве, а также в социально значимых сферах сервиса и отдыха. Статус «преференциального» проекта не только подтверждает его значимость для страны, но и гарантирует инвестору поддержку в виде льготного налогообложения и специальных условий работы. Чтобы претендовать на такие бонусы, компании должны соответствовать установленным критериям эффективности и инновационности.
