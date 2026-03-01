В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2026 г. по сравнению с январем 2026 г. составил 100,4%, с декабрем 2025 г. – 100,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе на инвестиционные товары – 100,5% и 100,9% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 100,5%, потребительские товары – 100,5% и 100,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2026 г. по сравнению с январем 2026 г. составил 99,6%, с декабрем 2025 г. – 99,4%, в том числе в растениеводстве – 101% и 101,7% соответственно, животноводстве – 99,3% и 98,8% соответственно.

Индекс цен в строительстве в феврале 2026 г. по сравнению с январем 2026 г. составил 93,9%, с декабрем 2025 г. – 96,7%, в том числе на строительно-монтажные работы – 92,3% и 96,5% соответственно, машины и оборудование – 99,6% и 96,3%, прочие работы и затраты – 80,2% и 93,3%, создание и приобретение объектов интеллектуальной собственности – 94,2% и 110,8% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в феврале 2026 г. по сравнению с январем 2026 г. составил 100,6%, с декабрем 2025 г. – 100,8%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в феврале 2026 г. по сравнению с январем 2026 г. составил 100,1%, с декабрем 2025 г. – 100,5%.