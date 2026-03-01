|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БАРАНОВИЧАХ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА МАХИНАЦИИ С ПРОДУКЦИЕЙ ГОСПРЕДПРИЯТИЯ
11:28 12.03.2026
Барановичская межрайонная прокуратура выявила факт мошеннических действий должностного лица частной организации, что привело к образованию у государственного предприятия просроченной дебиторской задолженности, и возбудила уголовное дело.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Брестской области, в частности, в ходе проведения прокуратурой проверки установлен факт длительного непогашения коммерческой организацией перед госпредприятием задолженности в размере более 100 тыс. рублей.
Фактически частная организация приобретала производимую госпредприятием продукцию на условиях отсрочки платежа и реализовывала ее третьим лицам, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по оплате полученной продукции.
Кроме того, имели место факты неисполнения субъектом хозяйствоания обязательств по поставке товара перед физическими и юридическими лицами и завладение их денежными средствами, полученными в качестве предоплаты.
По данным фактам Барановичский межрайонный прокурор возбудил в отношении руководителя частной фирмы уголовное дело по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь за мошенничество в особо крупном размере.
Подозреваемый задержан. В целях исполнения материальных обязательств на его имущество наложен арест.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.
В адрес госпредприятия внесен акт реагирования, в котором потребовано принять меры по взысканию задолженности и недопущению аналогичных ситуаций в дальнейшем.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2026
Курсы в банках
на 12.03.2026
Конвертация в банках
на 12.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте