Барановичская межрайонная прокуратура выявила факт мошеннических действий должностного лица частной организации, что привело к образованию у государственного предприятия просроченной дебиторской задолженности, и возбудила уголовное дело.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Брестской области, в частности, в ходе проведения прокуратурой проверки установлен факт длительного непогашения коммерческой организацией перед госпредприятием задолженности в размере более 100 тыс. рублей.

Фактически частная организация приобретала производимую госпредприятием продукцию на условиях отсрочки платежа и реализовывала ее третьим лицам, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по оплате полученной продукции.

Кроме того, имели место факты неисполнения субъектом хозяйствоания обязательств по поставке товара перед физическими и юридическими лицами и завладение их денежными средствами, полученными в качестве предоплаты.

По данным фактам Барановичский межрайонный прокурор возбудил в отношении руководителя частной фирмы уголовное дело по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь за мошенничество в особо крупном размере.

Подозреваемый задержан. В целях исполнения материальных обязательств на его имущество наложен арест.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.

В адрес госпредприятия внесен акт реагирования, в котором потребовано принять меры по взысканию задолженности и недопущению аналогичных ситуаций в дальнейшем.