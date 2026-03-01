С 16 по 22 марта в Беларуси пройдет Неделя финансовой грамотности детей и молодежи – информационная кампания по повышению осведомленности молодых людей о финансах. Тема недели – «Цифровые финансы».

Как сообщает Национальный правовой портал, в этот период запланировано проведение различных мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности молодежи.

С информационными и презентационными материалами, разработанными Национальным банком, можно ознакомиться по ссылке.