|12.03.2026
Экономика РБ
НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ СТАРТУЕТ С 16 МАРТА В БЕЛАРУСИ
11:16 12.03.2026
С 16 по 22 марта в Беларуси пройдет Неделя финансовой грамотности детей и молодежи – информационная кампания по повышению осведомленности молодых людей о финансах. Тема недели – «Цифровые финансы».
Как сообщает Национальный правовой портал, в этот период запланировано проведение различных мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности молодежи.
С информационными и презентационными материалами, разработанными Национальным банком, можно ознакомиться по ссылке.
