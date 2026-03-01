ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЗАПАСЫ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ ПОКАЗАЛИ РОСТ – БАА


10:45 12.03.2026

Автомобильная ассоциация «БАА» запустила регулярный мониторинг складских запасов в Беларуси.

Согласно свежим данным, на 1 марта 2026 года на складах дилеров и производителей находится 9,5 тысяч машин. Этот объем на 27,7% превышает показатели февраля, что говорит о стремительном насыщении рынка.

Столь активный рост предложения изменил ключевые рыночные индикаторы. Коэффициент стока — отношение запасов к уровню продаж за прошлый месяц — достиг отметки 2,28. Для белорусского ритейла нормой считается показатель 2,0, который гарантирует покупателю широкий выбор, а бизнесу — финансовую устойчивость.

Текущая ситуация наглядно демонстрирует движение в сторону «рынка покупателя». Аналитики отмечают, что если коэффициент превысит планку 2,5, предложение начнет доминировать над спросом. В то же время текущие цифры полностью исключают риск дефицита, который обычно фиксируется при падении индекса ниже 1,5.

Статистическая база для мониторинга формируется экспертами «БАА-Консалт». В расчет принимаются только новые легковые автомобили (категории M1 и M1G) не старше 24 месяцев, имеющие действующий статус ЭПТС и еще не прошедшие процедуру регистрации на конечного владельца.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2026
валюта курс
EUR 3.3824
USD 2.9261
RUB 3.7225
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3812 -0.0096
USD 2.9261 0
RUB 3.7225 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4090
USD 2.9280 2.9330
RUB 3.7140 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1640
EUR/RUB 91.5000 91.8000
USD/RUB 78.7000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте