|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЗАПАСЫ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ ПОКАЗАЛИ РОСТ – БАА
10:45 12.03.2026
Автомобильная ассоциация «БАА» запустила регулярный мониторинг складских запасов в Беларуси.
Согласно свежим данным, на 1 марта 2026 года на складах дилеров и производителей находится 9,5 тысяч машин. Этот объем на 27,7% превышает показатели февраля, что говорит о стремительном насыщении рынка.
Столь активный рост предложения изменил ключевые рыночные индикаторы. Коэффициент стока — отношение запасов к уровню продаж за прошлый месяц — достиг отметки 2,28. Для белорусского ритейла нормой считается показатель 2,0, который гарантирует покупателю широкий выбор, а бизнесу — финансовую устойчивость.
Текущая ситуация наглядно демонстрирует движение в сторону «рынка покупателя». Аналитики отмечают, что если коэффициент превысит планку 2,5, предложение начнет доминировать над спросом. В то же время текущие цифры полностью исключают риск дефицита, который обычно фиксируется при падении индекса ниже 1,5.
Статистическая база для мониторинга формируется экспертами «БАА-Консалт». В расчет принимаются только новые легковые автомобили (категории M1 и M1G) не старше 24 месяцев, имеющие действующий статус ЭПТС и еще не прошедшие процедуру регистрации на конечного владельца.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2026
Курсы в банках
на 12.03.2026
Конвертация в банках
на 12.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте