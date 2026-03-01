Автомобильная ассоциация «БАА» запустила регулярный мониторинг складских запасов в Беларуси.

Согласно свежим данным, на 1 марта 2026 года на складах дилеров и производителей находится 9,5 тысяч машин. Этот объем на 27,7% превышает показатели февраля, что говорит о стремительном насыщении рынка.

Столь активный рост предложения изменил ключевые рыночные индикаторы. Коэффициент стока — отношение запасов к уровню продаж за прошлый месяц — достиг отметки 2,28. Для белорусского ритейла нормой считается показатель 2,0, который гарантирует покупателю широкий выбор, а бизнесу — финансовую устойчивость.

Текущая ситуация наглядно демонстрирует движение в сторону «рынка покупателя». Аналитики отмечают, что если коэффициент превысит планку 2,5, предложение начнет доминировать над спросом. В то же время текущие цифры полностью исключают риск дефицита, который обычно фиксируется при падении индекса ниже 1,5.

Статистическая база для мониторинга формируется экспертами «БАА-Консалт». В расчет принимаются только новые легковые автомобили (категории M1 и M1G) не старше 24 месяцев, имеющие действующий статус ЭПТС и еще не прошедшие процедуру регистрации на конечного владельца.