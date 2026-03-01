|О компании
|12.03.2026
Экономика РБ
СТРАТЕГИЮ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИБРЕНДОВЫХ ЦЕНТРОВ БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ РАССМОТРЕЛИ В СОВМИНЕ
10:05 12.03.2026
Стратегию создания мультибрендовых центров белорусской техники в регионах Российской Федерации до 2030 года рассмотрели 11.03.2026 года на заседании Президиума Совета Министров, сообщает пресс-служба Правительства.
"На расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел мы подробно обсудили вопросы наращивания экспорта. Сегодняшнее заседание Президиума Совета Министров - логичное продолжение этой темы. Мы рассмотрим более узкий вопрос наращивания экспорта нашей машиностроительной продукции, а именно развития сети мультибрендовых центров, прежде всего в Российской Федерации", - сказал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
В ходе заседания обсуждалось, как создание мультибрендовых центров поможет нарастить белорусский экспорт, какой механизм здесь будет действовать - реализация предприятиями самостоятельно или с помощью партнеров в России.
"Хотел бы от директорского корпуса, который здесь присутствует, услышать ваше мнение. Самое главное, чтобы обозначенные сегодня задачи и принятые решения принесли прежде всего пользу нашим предприятиям", - отметил Премьер-министр.
