По его словам, МИД и загранучреждениями в 2025 году выполнен значительный объем работы по всем направлениям: внешнеполитическому, гуманитарному, внешнеэкономическому и другим. "Хотел бы выразить благодарность руководству и коллективу Министерства иностранных дел. Надо отдать должное: непростой был год, но тем не менее считаю, что мы достаточно успешно сработали. Итоги января текущего года по экспорту товаров и услуг вызывают небольшой оптимизм. Наша общая задача - сохранить эту тенденцию на протяжении всего текущего года", - сказал Александр Турчин.

Он обозначил, что экспорт остается главным приоритетом. "Но, как вы сегодня видите, внешний контур крайне волатильный и очень сложно прогнозируемый. Геополитическая обстановка меняется стремительно", - отметил Премьер-министр.

Глава Правительства подчеркнул, что Россия была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси.

"Несмотря на высокий уровень политических контактов, не полностью реализуется потенциал сотрудничества с остальными нашими традиционными партнерами на пространстве СНГ, - подчеркнул Александр Турчин. - Мои официальные визиты в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан показывают, что проектов, представляющих для нас интерес, там предостаточно. Также имеет огромный потенциал, не использованный в полном объеме, рынок Кыргызстана".

Премьер-министр сделал акцент на том, что работу на интеграционных площадках (Союзное государство, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС и др.) нужно выстраивать исключительно в национальных интересах Беларуси.

Отдельно он остановился на усилении взаимодействия со странами дальней дуги. "Программой социально-экономического развития определена задача обеспечить в пятилетке рост экспорта белорусской продукции в данные страны до одной трети от общего объема экспорта", - заявил Глава Правительства.

"Понятно, сохраняется санкционное давление со стороны Европы, но уходить с этого рынка мы не должны", - отметил Александр Турчин.

По его словам, белорусская продукция там остается востребованной. "Западный бизнес далеко не в восторге от решений евроструктур и заинтересован в сотрудничестве с нами. Поэтому нам необходимо продолжать активно развивать контакты, не упускать любые окна возможностей и сделать все, чтобы не только сохранить, но и укрепить наши позиции на европейском рынке, - подчеркнул Премьер-министр. - И поэтому продолжайте так же настойчиво, как вы и делаете, доводить до европейских партнеров нашу принципиальную позицию о тупиковости санкционного подхода, максимально использовать формирующиеся альтернативные политические идеи в Евросоюзе".

Глава Правительства высказался и о работе белорусских послов. "Вы - наши глаза и уши, аналитические центры - генераторы перспективных направлений сотрудничества, которые днем и ночью должны мониторить ситуацию на местах. Выстраивать конструктивный диалог с крупным бизнесом как в стране пребывания, так и с нашими отечественными производителями. Выходить на конкретные проекты", - отметил он.

Результаты экспорта, как уже традиционно сложилось, - главный, ключевой показатель эффективности, подчеркнул Александр Турчин. "Нам надо кардинально менять подходы, вырабатывать конкретные планы на кратко- и среднесрочную перспективу, предложения по наращиванию экспортных поставок", - заявил Премьер-министр.