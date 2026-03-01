ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ТУРЧИН: МИД И ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЯМИ В 2025 ГОДУ ВЫПОЛНЕН ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ


09:45 12.03.2026

МИД и загранучреждениями в 2025 году выполнен значительный объем работы по всем направлениям. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании коллегии Министерства иностранных дел, сообщает пресс-служба Правительства.

По его словам, МИД и загранучреждениями в 2025 году выполнен значительный объем работы по всем направлениям: внешнеполитическому, гуманитарному, внешнеэкономическому и другим. "Хотел бы выразить благодарность руководству и коллективу Министерства иностранных дел. Надо отдать должное: непростой был год, но тем не менее считаю, что мы достаточно успешно сработали. Итоги января текущего года по экспорту товаров и услуг вызывают небольшой оптимизм. Наша общая задача - сохранить эту тенденцию на протяжении всего текущего года", - сказал Александр Турчин.

Он обозначил, что экспорт остается главным приоритетом. "Но, как вы сегодня видите, внешний контур крайне волатильный и очень сложно прогнозируемый. Геополитическая обстановка меняется стремительно", - отметил Премьер-министр.

Глава Правительства подчеркнул, что Россия была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси.

"Несмотря на высокий уровень политических контактов, не полностью реализуется потенциал сотрудничества с остальными нашими традиционными партнерами на пространстве СНГ, - подчеркнул Александр Турчин. - Мои официальные визиты в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан показывают, что проектов, представляющих для нас интерес, там предостаточно. Также имеет огромный потенциал, не использованный в полном объеме, рынок Кыргызстана".

Премьер-министр сделал акцент на том, что работу на интеграционных площадках (Союзное государство, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС и др.) нужно выстраивать исключительно в национальных интересах Беларуси.

Отдельно он остановился на усилении взаимодействия со странами дальней дуги. "Программой социально-экономического развития определена задача обеспечить в пятилетке рост экспорта белорусской продукции в данные страны до одной трети от общего объема экспорта", - заявил Глава Правительства.

"Понятно, сохраняется санкционное давление со стороны Европы, но уходить с этого рынка мы не должны", - отметил Александр Турчин.

По его словам, белорусская продукция там остается востребованной. "Западный бизнес далеко не в восторге от решений евроструктур и заинтересован в сотрудничестве с нами. Поэтому нам необходимо продолжать активно развивать контакты, не упускать любые окна возможностей и сделать все, чтобы не только сохранить, но и укрепить наши позиции на европейском рынке, - подчеркнул Премьер-министр. - И поэтому продолжайте так же настойчиво, как вы и делаете, доводить до европейских партнеров нашу принципиальную позицию о тупиковости санкционного подхода, максимально использовать формирующиеся альтернативные политические идеи в Евросоюзе".

Глава Правительства высказался и о работе белорусских послов. "Вы - наши глаза и уши, аналитические центры - генераторы перспективных направлений сотрудничества, которые днем и ночью должны мониторить ситуацию на местах. Выстраивать конструктивный диалог с крупным бизнесом как в стране пребывания, так и с нашими отечественными производителями. Выходить на конкретные проекты", - отметил он.

Результаты экспорта, как уже традиционно сложилось, - главный, ключевой показатель эффективности, подчеркнул Александр Турчин. "Нам надо кардинально менять подходы, вырабатывать конкретные планы на кратко- и среднесрочную перспективу, предложения по наращиванию экспортных поставок", - заявил Премьер-министр.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2026
валюта курс
EUR 3.3824
USD 2.9261
RUB 3.7225
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3812 -0.0096
USD 2.9261 0
RUB 3.7225 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4090
USD 2.9280 2.9330
RUB 3.7140 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1640
EUR/RUB 91.5000 91.8000
USD/RUB 78.7000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте