Экономика РБ


БЮДЖЕТ ФСЗН ЗА 2025 ГОД СБАЛАНСИРОВАН И ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ В 3,65 МЛРД РУБЛЕЙ


17:35 11.03.2026

На заседании Правления ФСЗН подвели итоги работы за прошлый год и определили задачи на 2026-й. Главным финансовым результатом стал профицит бюджета в размере 3,65 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Доходы фонда выросли на 18%, достигнув 36,2 млрд рублей, при этом 92% поступлений обеспечили работодатели и работающие граждане без привлечения внешних субвенций.

Основная часть этих средств — более 26 млрд рублей — была направлена на выплату пенсий, средний размер которых для неработающих пенсионеров составил 942 рубля. Кроме того, около 6 млрд рублей фонд выделил на финансирование пособий, среди которых лидируют выплаты по больничным листам и поддержке семей с детьми.

Параллельно с выполнением социальных обязательств фонд сосредоточился на защите прав работников, проведя за год более 3 тысяч проверок по выявлению «серых» зарплат. Усиление контроля сопровождалось цифровизацией и обновлением законодательства: новые правила выплаты больничных уже затронули 1,8 млн человек, обеспечив большинству из них полную оплату с первого дня болезни. В 2026 году ФСЗН планирует закрепить достигнутые показатели, сделав упор на упрощение взаимодействия с плательщиками через цифровые сервисы.

В системе ФСЗН сегодня зарегистрировано более 811 тысяч плательщиков. Открыто почти 8,7 млн индивидуальных лицевых счетов. Ежегодно обрабатывается более 28 млн документов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2026
валюта курс
EUR 3.3920
USD 2.9261
RUB 3.7252
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3908 -0.0062
USD 2.9261 +0.0029
RUB 3.7252 -0.0019
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4150
USD 2.9200 2.9290
RUB 3.7100 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 11.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 91.5000 92.3000
USD/RUB 78.5000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
