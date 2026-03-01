На заседании Правления ФСЗН подвели итоги работы за прошлый год и определили задачи на 2026-й. Главным финансовым результатом стал профицит бюджета в размере 3,65 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Доходы фонда выросли на 18%, достигнув 36,2 млрд рублей, при этом 92% поступлений обеспечили работодатели и работающие граждане без привлечения внешних субвенций.

Основная часть этих средств — более 26 млрд рублей — была направлена на выплату пенсий, средний размер которых для неработающих пенсионеров составил 942 рубля. Кроме того, около 6 млрд рублей фонд выделил на финансирование пособий, среди которых лидируют выплаты по больничным листам и поддержке семей с детьми.

Параллельно с выполнением социальных обязательств фонд сосредоточился на защите прав работников, проведя за год более 3 тысяч проверок по выявлению «серых» зарплат. Усиление контроля сопровождалось цифровизацией и обновлением законодательства: новые правила выплаты больничных уже затронули 1,8 млн человек, обеспечив большинству из них полную оплату с первого дня болезни. В 2026 году ФСЗН планирует закрепить достигнутые показатели, сделав упор на упрощение взаимодействия с плательщиками через цифровые сервисы.

В системе ФСЗН сегодня зарегистрировано более 811 тысяч плательщиков. Открыто почти 8,7 млн индивидуальных лицевых счетов. Ежегодно обрабатывается более 28 млн документов.