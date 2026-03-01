В Беларуси на 1 января 2026 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 4 млн. голов крупного рогатого скота, 2,2 млн. голов свиней, 54,5 млн. голов птицы.

Как сообщает Национальный статкомитет, хозяйствами всех категорий за 2025 год произведено скота и птицы (в живом весе) 1823,9 тыс. тонн (99,9% к уровню 2024 года). Реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1797,6 тыс. тонн (100,2% к уровню 2024 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходился на птицу (41,6%, в 2024 году – 40,5%).

Произведено молока 9192 тыс. тонн (на 5% больше уровня 2024 года), яиц получено 3897,6 млн. штук (также на 5% больше).

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,2% поголовья крупного рогатого скота, 93% поголовья птицы, 92% поголовья свиней, 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,8% производства молока и 87,2% производства яиц.