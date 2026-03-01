Экономика РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛИ СОВРЕМЕННЫЙ КАБИНЕТ МРТ

13:37 11.03.2026 В Витебской областной клинической больнице открыли аппарат МРТ и систему электронной очереди в приемном отделении. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. «Новшество делает более удобным и работу сотрудников, и создает комфорт для пациентов. В целом в последнее время областная больница шаг за шагом обновляется, - отметил главврач областной больницы Евгений Матусевич. - Это прежде всего касается современного медицинского оборудования. Новый аппарат магнитно-резонансной томографии получен в рамках китайского кредита по переоснащению наших учреждений медицинским оборудованием. Это один из самых современных аппаратов, который позволяет визуализировать практически все области человеческого тела, иметь новые возможности для обследования. В аппарат встроена функция искусственного интеллекта».