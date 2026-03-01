|О компании
|11.03.2026
Экономика РБ
ПРОДАЖИ ЗАПЧАСТЕЙ МТЗ ВЫРОСЛИ НА 10% В 2025 ГОДУ
13:30 11.03.2026
Продажи запасных частей Минского тракторного завода по стране в 2025 году увеличились на 10% по сравнению с 2024 годом. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник управления продвижения и реализации запчастей ОАО «МТЗ» Кирилл Птушка.
«Наша обязанность как производителя — обеспечить бесперебойную работу тракторов в любое время года, но особенно в период полевых работ. Зимой спрос на запчасти всегда повышенный, поскольку именно в это время на ремонт машин брошены основные силы. Общая сумма реализации запасных частей в 2025 году в Республике Беларусь превысила 33 млн руб.», — отметил Кирилл Птушка.
В ассортименте запасных частей к тракторам BELARUS, которые производит Минский тракторный завод, более 7 тыс. позиций. Предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА», а также отечественные и зарубежные производители — партнеры МТЗ изготавливают примерно 4,5 тыс. наименований. Наиболее востребованными комплектующими традиционно остаются шестерни и валы коробки передач, детали переднего ведущего и заднего мостов.
