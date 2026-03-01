Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов заслушал доклад министра лесного хозяйства Александра Кулика об итогах работы за 2025 год.

Как сообщает Telegram-канал КГК, несмотря на выполнение основных прогнозных показателей социально-экономического развития, в ведомстве отметили наличие убыточных лесхозов и обозначили ряд критических направлений, требующих оперативного вмешательства.

Одной из центральных тем стала ликвидация последствий стихийных бедствий. В Гомельской и Могилевской областях продолжается разработка поврежденной ветрами древесины, а в целом по стране — борьба с усыханием хвойных насаждений. В ближайшие дни специалисты КГК по поручению Главы государства проверят сообщения граждан о неразработанных буреломных участках, чтобы оценить реальные темпы очистки лесного фонда.

В связи с большими объемами заготовок возникла необходимость в новых площадках для хранения сырья. Для решения этой проблемы рассматривается возможность использования земель, находящихся в стадии передачи лесхозам. Однако своевременное складирование не всегда гарантирует сохранность ресурсов.

Контрольные мероприятия в марте текущего года уже выявили факты порчи древесины из-за длительного хранения в Стародорожском, Старобинском, Вилейском, Мозырском и Буда-Кошелевском лесхозах. В завершение встречи стороны обсудили предложения по повышению эффективности использования древесного сырья, направленные на исключение бесхозяйственности и рациональное распоряжение государственным ресурсом.