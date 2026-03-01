ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
11.03.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Экономика РБ


ГЛАВА КГК ОБСУДИЛ С МИНИСТРОМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛИ


13:18 11.03.2026

Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов заслушал доклад министра лесного хозяйства Александра Кулика об итогах работы за 2025 год.

Как сообщает Telegram-канал КГК, несмотря на выполнение основных прогнозных показателей социально-экономического развития, в ведомстве отметили наличие убыточных лесхозов и обозначили ряд критических направлений, требующих оперативного вмешательства.

Одной из центральных тем стала ликвидация последствий стихийных бедствий. В Гомельской и Могилевской областях продолжается разработка поврежденной ветрами древесины, а в целом по стране — борьба с усыханием хвойных насаждений. В ближайшие дни специалисты КГК по поручению Главы государства проверят сообщения граждан о неразработанных буреломных участках, чтобы оценить реальные темпы очистки лесного фонда.

В связи с большими объемами заготовок возникла необходимость в новых площадках для хранения сырья. Для решения этой проблемы рассматривается возможность использования земель, находящихся в стадии передачи лесхозам. Однако своевременное складирование не всегда гарантирует сохранность ресурсов.

Контрольные мероприятия в марте текущего года уже выявили факты порчи древесины из-за длительного хранения в Стародорожском, Старобинском, Вилейском, Мозырском и Буда-Кошелевском лесхозах. В завершение встречи стороны обсудили предложения по повышению эффективности использования древесного сырья, направленные на исключение бесхозяйственности и рациональное распоряжение государственным ресурсом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2026
валюта курс
EUR 3.3920
USD 2.9261
RUB 3.7252
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3908 -0.0062
USD 2.9261 +0.0029
RUB 3.7252 -0.0019
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4150
USD 2.9200 2.9290
RUB 3.7100 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 11.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 91.5000 92.3000
USD/RUB 78.5000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
