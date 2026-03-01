В Беларуси стартовал ежегодный республиканский конкурс «Строительный Олимп-2026», сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Это масштабное событие традиционно объединяет флагманов отечественного строительного комплекса. Площадка открыта не только для белорусских предприятий, но и для зарубежных компаний, которые поставляют свои услуги и продукцию на строительный рынок нашей страны.

В нынешнем году профессиональное состязание охватывает все ключевые аспекты индустрии. Победителей определят в нескольких номинациях, среди которых выберут лучшие строительные и экспортные организации, наиболее эффективных руководителей, а также отметят знаковые объекты архитектуры, градостроительства и благоустройства. Особое внимание жюри уделит качеству работ и внедрению инновационных технологических решений.

Прием заявок и сопутствующей документации уже начался. Желающим принять участие необходимо представить свои материалы в Республиканский Союз Строителей в срок до 25 мая 2026 года.