11.03.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛ ЕЖЕГОДНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП-2026»


13:05 11.03.2026

В Беларуси стартовал ежегодный республиканский конкурс «Строительный Олимп-2026», сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Это масштабное событие традиционно объединяет флагманов отечественного строительного комплекса. Площадка открыта не только для белорусских предприятий, но и для зарубежных компаний, которые поставляют свои услуги и продукцию на строительный рынок нашей страны.

В нынешнем году профессиональное состязание охватывает все ключевые аспекты индустрии. Победителей определят в нескольких номинациях, среди которых выберут лучшие строительные и экспортные организации, наиболее эффективных руководителей, а также отметят знаковые объекты архитектуры, градостроительства и благоустройства. Особое внимание жюри уделит качеству работ и внедрению инновационных технологических решений.

Прием заявок и сопутствующей документации уже начался. Желающим принять участие необходимо представить свои материалы в Республиканский Союз Строителей в срок до 25 мая 2026 года.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2026
валюта курс
EUR 3.3920
USD 2.9261
RUB 3.7252
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3908 -0.0062
USD 2.9261 +0.0029
RUB 3.7252 -0.0019
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4150
USD 2.9200 2.9290
RUB 3.7100 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 11.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 91.5000 92.3000
USD/RUB 78.5000 79.0000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
