|11.03.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛ ЕЖЕГОДНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП-2026»
13:05 11.03.2026
В Беларуси стартовал ежегодный республиканский конкурс «Строительный Олимп-2026», сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Это масштабное событие традиционно объединяет флагманов отечественного строительного комплекса. Площадка открыта не только для белорусских предприятий, но и для зарубежных компаний, которые поставляют свои услуги и продукцию на строительный рынок нашей страны.
В нынешнем году профессиональное состязание охватывает все ключевые аспекты индустрии. Победителей определят в нескольких номинациях, среди которых выберут лучшие строительные и экспортные организации, наиболее эффективных руководителей, а также отметят знаковые объекты архитектуры, градостроительства и благоустройства. Особое внимание жюри уделит качеству работ и внедрению инновационных технологических решений.
Прием заявок и сопутствующей документации уже начался. Желающим принять участие необходимо представить свои материалы в Республиканский Союз Строителей в срок до 25 мая 2026 года.
