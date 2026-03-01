Комитетом госконтроля при проверке строительной организации Гродненской области выявлены завышения объемов и стоимости строительства на сумму более 200 тыс. рублей.

Как сообщает Telegram-канал КГК, нарушения вскрыты в деятельности Управления капитального строительства (УКС) одного из районов Гродненщины, выполняющего функции заказчика при строительстве объектов.

Так, только на одном из объектов, введенном в эксплуатацию летом 2024 года, установлено завышение стоимости работ на сумму 48,3 тыс. рублей. В целом завышения по объектам составили более 200 тыс. рублей.

Кроме того, КГК Гродненской области при анализе проектно-сметной документации строительства ряда объектов выявлены резервы экономии бюджетных средств в сумме 2,3 млн. рублей за счет исключения излишних работ, потерявших актуальность решений, а также оптимизации методов производства работ.

Нарушения оперативно устранены. Излишне полученные денежные средства с процентами за их пользование (индексация) в размере 230 тыс. рублей уплачены в бюджет. К ответственности привлечены 2 работника УКС.