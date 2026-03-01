Подведены итоги Года благоустройства и определены лучшие область, районы и населенные пункты. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 марта 2026 г. №115 "Об определении по итогам Года благоустройства лучших области, районов, населенных пунктов" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, лучшими признаны Гомельская область и семь районов (по одному в каждой области и Минске). В Брестской области - Березовский район, Витебской - Чашникский, Гомельской - Калинковичский, Гродненской - Лидский, Минской - Молодечненский, Могилевской - Шкловский, в Минске - Первомайский район.

Также лучшими названы 15 населенных пунктов в пяти категориях.

Подведение итогов по благоустройству в населенных пунктах не является новацией. В соответствии с постановлением Совета Министров от 9 апреля 1998 года №575 ежегодно в стране проводится республиканский смотр санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси, победители которого традиционно награждаются переходящим вымпелом и денежными премиями (за счет средств республиканского бюджета).

По итогам Года благоустройства победителями смотра являются: среди областных центров и Минска - Гродно, среди городов с населением более 50 тыс. жителей - Лида Гродненской области и Новополоцк Витебской области. В категории городов и городских поселков с населением от 10 до 50 тыс. жителей - Островец Гродненской области, Заславль Минской области и Пружаны Брестской области. Среди городов и городских поселков с населением до 10 тыс. жителей - Чашники Витебской области, Чериков и Белыничи Могилевской области, городской поселок Октябрьский Гомельской области.

Лучшие сельские населенные пункты - деревня Домжерицы Лепельского района и агрогородок Октябрьская Витебского района Витебской области, агрогородок Коротьки Кормянского района Гомельской области, агрогородок Шени Пружанского района и деревня Лясковичи Ивановского района Брестской области.