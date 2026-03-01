ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ТУРЧИН И РУКОВОДСТВО GEELY ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ЗАВОДА «БЕЛДЖИ»


10:06 11.03.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочую встречу с вице-президентом Geely Auto Group Сун Цзюнем.

Как сообщает пресс-служба Правительства, на повестке - стратегическое партнерство и развитие производства.

Компания "Geely" является крупнейшим автопроизводителем и партнером Беларуси в области легкового автомобилестроения. В ноябре 2017 года главой государства совместно с руководством компании "Geely" в Беларуси запущен совместный проект - завод "БЕЛДЖИ". По итогам 2025 года заводом произведено более 90 тыс. единиц авто, начат выпуск электромобилей.

В 2025 году, в условиях глубоких трансформаций в автомобильной промышленности, связанных с электрификацией и интеллектуализацией, группа компаний "Geely" продемонстрировала устойчивость и стабильный рост: общий объем продаж составил 4,116 млн единиц (на 26% больше по сравнению с предыдущим годом), что является пятым годом подряд устойчивого роста. В том числе объем продаж электромобилей достиг 2,293 млн единиц, увеличившись на 58%, доля электромобилей составила 56%. Объем продаж группы Geely впервые превысил 4 млн единиц (седьмое место в мире), и она стала самым быстрорастущим автопроизводителем среди десяти крупнейших групп.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2026
валюта курс
EUR 3.3920
USD 2.9261
RUB 3.7252
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3908 -0.0062
USD 2.9261 +0.0029
RUB 3.7252 -0.0019
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4150
USD 2.9200 2.9290
RUB 3.7100 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 11.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 91.5000 92.3000
USD/RUB 78.5000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте