Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочую встречу с вице-президентом Geely Auto Group Сун Цзюнем.

Как сообщает пресс-служба Правительства, на повестке - стратегическое партнерство и развитие производства.

Компания "Geely" является крупнейшим автопроизводителем и партнером Беларуси в области легкового автомобилестроения. В ноябре 2017 года главой государства совместно с руководством компании "Geely" в Беларуси запущен совместный проект - завод "БЕЛДЖИ". По итогам 2025 года заводом произведено более 90 тыс. единиц авто, начат выпуск электромобилей.

В 2025 году, в условиях глубоких трансформаций в автомобильной промышленности, связанных с электрификацией и интеллектуализацией, группа компаний "Geely" продемонстрировала устойчивость и стабильный рост: общий объем продаж составил 4,116 млн единиц (на 26% больше по сравнению с предыдущим годом), что является пятым годом подряд устойчивого роста. В том числе объем продаж электромобилей достиг 2,293 млн единиц, увеличившись на 58%, доля электромобилей составила 56%. Объем продаж группы Geely впервые превысил 4 млн единиц (седьмое место в мире), и она стала самым быстрорастущим автопроизводителем среди десяти крупнейших групп.