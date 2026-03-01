Очередное Общее собрание членов Ассоциации участников рынка ценных бумаг состоится в Минске 25 марта 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации, ключевым блоком вопросов станет подведение итогов работы за прошлый год. Участникам предстоит утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет об исполнении бюджета за 2025 год, а также заслушать заключение Ревизора.

Наряду с анализом прошлых результатов, на повестку вынесены стратегические задачи на текущий период. Члены Ассоциации рассмотрят план мероприятий на 2026 год, утвердят новый бюджет, а также определят размер и порядок уплаты членских взносов.

Важной частью собрания станут кадровые решения, касающиеся системы управления организацией. В ходе встречи планируется провести выборы нового состава Совета директоров и Ревизора Ассоциации.

Мероприятие пройдет в очной форме по адресу: ул. Сурганова, 48а, комната 201. Начало встречи запланировано на 11.00.