|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 25 МАРТА ПРОВЕДЕТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
09:54 11.03.2026
Очередное Общее собрание членов Ассоциации участников рынка ценных бумаг состоится в Минске 25 марта 2026 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации, ключевым блоком вопросов станет подведение итогов работы за прошлый год. Участникам предстоит утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет об исполнении бюджета за 2025 год, а также заслушать заключение Ревизора.
Наряду с анализом прошлых результатов, на повестку вынесены стратегические задачи на текущий период. Члены Ассоциации рассмотрят план мероприятий на 2026 год, утвердят новый бюджет, а также определят размер и порядок уплаты членских взносов.
Важной частью собрания станут кадровые решения, касающиеся системы управления организацией. В ходе встречи планируется провести выборы нового состава Совета директоров и Ревизора Ассоциации.
Мероприятие пройдет в очной форме по адресу: ул. Сурганова, 48а, комната 201. Начало встречи запланировано на 11.00.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2026
Курсы в банках
на 11.03.2026
Конвертация в банках
на 11.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте