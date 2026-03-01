|О компании
|11.03.2026
Экономика РБ
В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 1,3%
09:08 11.03.2026
Индекс цен на продовольственные товары по г. Минску в феврале 2026 г. по сравнению с январем 2026 г. составил 100,9%, на непродовольственные товары – 100%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в феврале 2026 года цены на продтовары увеличились на 1,3% к уровню декабря 2025 года, на 8,7% к уровню февраля 2025 года. В январе-феврале текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-февралем 2025 года составил 8,6%.
Цены на непродовольственные товары в феврале текущего года по сравнению с декабрем 2025 года увеличились на 0,3% и на 1,8% к уровню февраля 2025 года. В январе-феврале 2026 года цены увеличились на 2,1% к уровню января-февраля 2025 года.
Цены на услуги в феврале 2026 года выросли по сравнению с январем 2025 года на 0,8%, а с начала года увеличились на 1,6%. За февраль 2026 года к уровню февраля 2025 года рост цен на услуги ускорился до 4,7%. В январе-феврале текущего года к уровню соответствующего периода 2025 года услуги подорожали на 6,1%.
