|06.03.2026
Экономика РБ
КГК ПРЕДОТВРАТИЛ НЕЗАКОННУЮ ЗАКУПКУ ИМПОРТНОГО ВЕТПРЕПАРАТА НА 257 ТЫС. РУБЛЕЙ
16:35 06.03.2026
Комитетом госконтроля Минской области в ходе дистанционного контроля за проведением процедур закупок установлено, что сельскохозяйственная организация запланировала приобретение в 2026 году иностранного ветеринарного препарата ориентировочной стоимостью 257,5 тыс. рублей.
Как сообщает Telegram-канал КГК, при этом выяснилось, что действие государственной регистрации данного препарата закончится в марте 2026 года. С этого времени его ввоз на территорию Республики Беларусь и Евразийского экономического союза будет запрещен. При этом поставка ветпрепарата планировалась после окончания действия его государственной регистрации.
После вмешательства КГК препарат исключен из закупки.
Сельскохозяйственной организацией рассматривается вопрос о приобретении другого ветпрепарата с аналогичным действующим веществом.
