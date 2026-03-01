Экономика РБ

КГК ПРЕДОТВРАТИЛ НЕЗАКОННУЮ ЗАКУПКУ ИМПОРТНОГО ВЕТПРЕПАРАТА НА 257 ТЫС. РУБЛЕЙ

16:35 06.03.2026 Комитетом госконтроля Минской области в ходе дистанционного контроля за проведением процедур закупок установлено, что сельскохозяйственная организация запланировала приобретение в 2026 году иностранного ветеринарного препарата ориентировочной стоимостью 257,5 тыс. рублей. Как сообщает Telegram-канал КГК, при этом выяснилось, что действие государственной регистрации данного препарата закончится в марте 2026 года. С этого времени его ввоз на территорию Республики Беларусь и Евразийского экономического союза будет запрещен. При этом поставка ветпрепарата планировалась после окончания действия его государственной регистрации. После вмешательства КГК препарат исключен из закупки. Сельскохозяйственной организацией рассматривается вопрос о приобретении другого ветпрепарата с аналогичным действующим веществом.