Частное учреждение образования «Институт парламентаризма и предпринимательства» завершает деятельность.

Как уточнили в Минобразования, решение о завершении работы частного вуза было принято учредителем два года назад. В течение этого времени в институте был реализован план поэтапного завершения деятельности: приём новых абитуриентов не осуществлялся с 2024 года, при этом обеспечивалось завершение обучения и выпуск студентов, уже зачисленных в вуз.

В настоящее время особое внимание уделено защите и обеспечению социальных прав и гарантий 59 студентов заочной формы обучения, которые переведены в Белорусский государственный экономический университет и Белорусский государственный университет.