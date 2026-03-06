ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРИЗМ В БЕЛАРУСИ ОХВАТИЛ 3,5 МЛН. ЧЕЛОВЕК ЗА 2025 ГОД


13:43 06.03.2026

На конец 2025 года в Республике Беларусь туристическую деятельность и экскурсионное обслуживание осуществляло 1255 организаций, в прошедшем году их услугами воспользовалось 3,5 млн. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 1 млн. туристов и 2,5 млн. экскурсантов.

Как сообщает Национальный статкомитет, в 2025 году 2,2 млн. граждан Республики Беларусь путешествовали по турам в пределах страны, из них 93,8% – в однодневных туристических поездках (экскурсиях).

В 2025 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу, составила 736,4 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь, – 579,2 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Республики Беларусь в 2025 году составила 8 дней, иностранного туриста в Республике Беларусь – 4 дня.

В 2025 году в республике действовало 664 гостиницы и аналогичных средства размещения, их услугами воспользовалось 2,7 млн. человек, из них 1,3 млн. человек – граждане Республики Беларусь.

В 2025 году 503 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения предоставили услуги 1,1 млн. человек, из них 867,3 тыс. человек – граждане Республики Беларусь.

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, в 2025 году число субъектов агроэкотуризма составило 1441 единица, их услугами воспользовалось 472,5 тыс. человек, из них 449,5 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.
