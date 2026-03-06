|О компании
|06.03.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА 2025 ГОД ВЫЯВЛЕНО 14 НАРУШЕНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
13:23 06.03.2026
В Беларуси за 2025 год Комиссией по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства рассмотрено 46 дел, по которым установлено 14 фактов наличия нарушения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, наиболее частыми нарушениями являлись недобросовестная конкуренция и нарушение антимонопольных требований к закупкам товаров.
По результатам проведенных антимонопольных расследований в прошедшем году составлен и направлен в суд 41 протокол об административном правонарушении, сумма штрафных санкций составила около 54 тысяч рублей.
