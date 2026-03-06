ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА 2025 ГОД ВЫЯВЛЕНО 14 НАРУШЕНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


13:23 06.03.2026

В Беларуси за 2025 год Комиссией по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства рассмотрено 46 дел, по которым установлено 14 фактов наличия нарушения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, наиболее частыми нарушениями являлись недобросовестная конкуренция и нарушение антимонопольных требований к закупкам товаров.

По результатам проведенных антимонопольных расследований в прошедшем году составлен и направлен в суд 41 протокол об административном правонарушении, сумма штрафных санкций составила около 54 тысяч рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2026
валюта курс
EUR 3.3722
USD 2.9013
RUB 3.7365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3918 +0.002
USD 2.9259 +0.0246
RUB 3.7230 -0.0135
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4050 3.4150
USD 2.9200 2.9240
RUB 3.7120 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 06.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1690
EUR/RUB 91.7000 92.2500
USD/RUB 78.8000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте