06.03.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
ПАССАЖИР АВТОБУСА ПЫТАЛСЯ НЕЗАКОННО ВЫВЕЗТИ ИЗ БЕЛАРУСИ В ПОЛЬШУ БОЛЕЕ $37 ТЫС.


12:47 06.03.2026

Осмотрев его личные вещи, сотрудники таможни обнаружили в наплечной сумке более 37 тыс. долларов США.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет. До решения суда денежные средства изъяты.

Белорусская таможня неоднократно предупреждала о необходимости обязательного декларирования сумм, превышающих в эквиваленте 10 тыс. долларов США. Незаконное перемещение свыше 30 тыс. долларов США - уже уголовная ответственность.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2026
валюта курс
EUR 3.3722
USD 2.9013
RUB 3.7365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3898 +0.038
USD 2.9013 +0.0122
RUB 3.7365 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3950
USD 2.9050 2.9140
RUB 3.7150 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 06.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1690
EUR/RUB 91.0000 91.4900
USD/RUB 78.0000 78.4900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
