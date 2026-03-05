|О компании
|06.03.2026
|
|
Экономика РБ
ПАССАЖИР АВТОБУСА ПЫТАЛСЯ НЕЗАКОННО ВЫВЕЗТИ ИЗ БЕЛАРУСИ В ПОЛЬШУ БОЛЕЕ $37 ТЫС.
12:47 06.03.2026
Осмотрев его личные вещи, сотрудники таможни обнаружили в наплечной сумке более 37 тыс. долларов США.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет. До решения суда денежные средства изъяты.
Белорусская таможня неоднократно предупреждала о необходимости обязательного декларирования сумм, превышающих в эквиваленте 10 тыс. долларов США. Незаконное перемещение свыше 30 тыс. долларов США - уже уголовная ответственность.
|
|
