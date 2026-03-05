Директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Русинович Ольга Владимировна 7 марта 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Содействие в развитии предпринимательской инициативы субъектами инфраструктуры поддержки предпринимателей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.