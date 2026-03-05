ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ 7 МАРТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


12:03 06.03.2026

Директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Русинович Ольга Владимировна 7 марта 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Содействие в развитии предпринимательской инициативы субъектами инфраструктуры поддержки предпринимателей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2026
валюта курс
EUR 3.3722
USD 2.9013
RUB 3.7365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3898 +0.038
USD 2.9013 +0.0122
RUB 3.7365 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3950
USD 2.9050 2.9140
RUB 3.7150 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 06.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1690
EUR/RUB 91.0000 91.4900
USD/RUB 78.0000 78.4900
подробнее
