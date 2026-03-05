ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ


11:39 06.03.2026

Александр Лукашенко 5 марта подписал Указ № 84, которым совершенствуется порядок поощрения одаренной и талантливой молодежи, молодых ученых и предоставления грантов Президента Республики Беларусь в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, реализации молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Все виды социальной поддержки и поощрений сохранены. Но одновременно вводятся отдельные новации.

В частности, создается единый Республиканский совет по поддержке одаренной и талантливой молодежи, перспективных проектов вместо ранее действовавших четырех коллегиальных формирований. Утверждается положение о работе данного Совета.

В состав этой новой структуры вошли представители образования, науки и культуры, депутатского корпуса, отраслевых государственных органов и общественных объединений, имеющие безупречный авторитет и высочайшие компетенции. Председателем Республиканского совета назначен Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник.

Устанавливаются единообразные критерии на поощрение специальными фондами, усовершенствована система многоуровневого отбора кандидатов. Регламентирован порядок лишения поощрений по дискредитирующим обстоятельствам и восстановления в правах поощренного лица. Обновлен порядок формирования и ведения банков данных одаренной и талантливой молодежи.

Урегулирован вопрос о закреплении за нанимателем имущественных прав на результаты научных исследований (инновационных проектов), созданных при грантовой поддержке.

Указом также предусмотрено повышение с 1 февраля этого года учебных стипендий, упорядочены подходы к их назначению. Так, во втором семестре 2025/2026 учебного года стипендия студентов (с баллом 9 - 10) по техническим специальностям в БГТУ увеличится с 257 до 300 бел. руб., в БГУ - с 334 до 390 бел. руб.

Принятие Указа в год 30-летия создания специальных фондов Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренной и талантливой молодежи подчеркивает их высочайший статус и направлено на дальнейшую государственную поддержку лучших из лучших представителей белорусской молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и профессионального роста в своей стране.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2026
валюта курс
EUR 3.3722
USD 2.9013
RUB 3.7365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3898 +0.038
USD 2.9013 +0.0122
RUB 3.7365 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3950
USD 2.9050 2.9140
RUB 3.7150 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 06.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1690
EUR/RUB 91.0000 91.4900
USD/RUB 78.0000 78.4900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте