Александр Лукашенко 5 марта подписал Указ № 84, которым совершенствуется порядок поощрения одаренной и талантливой молодежи, молодых ученых и предоставления грантов Президента Республики Беларусь в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, реализации молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Все виды социальной поддержки и поощрений сохранены. Но одновременно вводятся отдельные новации.

В частности, создается единый Республиканский совет по поддержке одаренной и талантливой молодежи, перспективных проектов вместо ранее действовавших четырех коллегиальных формирований. Утверждается положение о работе данного Совета.

В состав этой новой структуры вошли представители образования, науки и культуры, депутатского корпуса, отраслевых государственных органов и общественных объединений, имеющие безупречный авторитет и высочайшие компетенции. Председателем Республиканского совета назначен Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник.

Устанавливаются единообразные критерии на поощрение специальными фондами, усовершенствована система многоуровневого отбора кандидатов. Регламентирован порядок лишения поощрений по дискредитирующим обстоятельствам и восстановления в правах поощренного лица. Обновлен порядок формирования и ведения банков данных одаренной и талантливой молодежи.

Урегулирован вопрос о закреплении за нанимателем имущественных прав на результаты научных исследований (инновационных проектов), созданных при грантовой поддержке.

Указом также предусмотрено повышение с 1 февраля этого года учебных стипендий, упорядочены подходы к их назначению. Так, во втором семестре 2025/2026 учебного года стипендия студентов (с баллом 9 - 10) по техническим специальностям в БГТУ увеличится с 257 до 300 бел. руб., в БГУ - с 334 до 390 бел. руб.

Принятие Указа в год 30-летия создания специальных фондов Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренной и талантливой молодежи подчеркивает их высочайший статус и направлено на дальнейшую государственную поддержку лучших из лучших представителей белорусской молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и профессионального роста в своей стране.