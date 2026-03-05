На расширенном заседании в Минэкономики под председательством Министра экономики Юрия Чеботаря были проанализированы итоги работы ведомства в 2025 году и поставлены перспективные задачи на текущий год, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Участие в мероприятии приняли Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков, заместители руководителей Комитета государственного контроля, Национального статистического комитета, Национального банка, руководители республиканских органов госуправления и их заместители, представители депутатского корпуса, главы администраций свободных экономических зон и Индустриального парка «Великий камень», руководители крупнейших бизнес-союзов и ассоциаций, банков страны.

В своем докладе Юрий Чеботарь напомнил о ключевых управленческих решениях, обеспечивших эффективную работу экономики и высокие результаты несмотря на складывавшуюся внешнюю конъюнктуру.

«Первое – инвестиции.

По коммерческим проектам кардинально упрощён доступ субъектов к комфортным источникам финансирования через доверительную площадку Белорусского фонда поддержки предпринимателей. Создали матрицу кредитных продуктов в зависимости от региона и технологичной приоритетности для страны. Все это под общим зонтичным продуктом «региональная инициатива».

В части экспорта существенно улучшили его качество, в том числе, внедрив принцип поддержки «дальше рынок и сложнее продукция, больше компенсация из бюджета».

На внутреннем рынке удалось значительно нарастить спрос при сохранении сбалансированности: для стимулирования продаж отечественных товаров в 25 году расширен перечень организаций и продукции участников программы «На родныя тавары».

Сформирована вся база стратегических документов на средне- и долгосрочный период: одобрена НСУР–2040, на ВНС утверждена Программа социально-экономического развития на 5 лет, прошли защиту 28 государственных и 17 отраслевых программ, утвержден Указ о важнейших параметрах на 2026-й и Целевой план.

Таким образом, все рецепты определены – обеспечить выполнение программных документов, не отходить от их принципов и создавать новые точки роста», – отметил Министр.

Также Юрий Чеботарь обозначил три ключевых направления дальнейшей совместной работы.

В первую очередь, это – реализация всех принятых программных документов.

Второе – инвестиционные проекты. На сегодняшний день имеем почти 800 перспективных бизнес-идей с объемом на пятилетку свыше 37 млрд. рублей. Минэкономики сохранит принцип постоянного межотраслевого «раздражителя», обеспечения дальнейшей генерации проектов.

И третье – персонализация ответственности за каждый приоритет Программы-2030.

«И на год, и на пятилетку в целом утверждены задачи и подходы, выработаны механизмы их достижения, определены ресурсы. Перед нами стоит простая задача – реализовать это. Прошлая пятилетка показывает, что все достижимо. Дело за дисциплиной», – подчеркнул Министр экономики.

В своем выступлении Юрий Чеботарь также озвучил функциональные задачи Минэкономики на 2026-й год. Речь шла, в частности, о завершении реформы предпринимательской деятельности, повышении эффективности работы госсектора, обеспечении роста технологичности экономики, внедрении новых подходов к строительству и реконструкции инфраструктуры, трансформации института финансового оздоровления, организации оперативного мониторинга динамики важнейших показателей социально-экономического развития.