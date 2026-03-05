Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2006 г. №714 и от 9 августа 2022 г. №518".

Как сообщает пресс-службе Правительства, документом вносятся изменения в Положение о порядке организации и проведения централизованного тестирования в целях реализации предложений государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году.

В частности, постановлением предусматривается установление требований к пунктам проведения ЦТ по обеспечению необходимых условий для абитуриентов с особыми индивидуальными потребностями (возможность использования специализированных устройств, в том числе устройств мобильной связи с программным обеспечением для контроля состояния здоровья, предоставление абитуриентам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата специальных мест в аудитории для прохождения ЦТ с учетом их потребностей).

При этом для таких абитуриентов при регистрации и прохождении ЦТ вводятся требования предоставления медицинской справки о состоянии здоровья и указания в заявлении необходимости обеспечения специальных условий.

Постановлением также предусматривается уточнение перечня ограничений для абитуриентов при прохождении ЦТ (запрет выноса из аудитории и пункта проведения ЦТ письменных заметок и записей на любом носителе) и конкретизация требований к калькуляторам, которые могут использоваться при выполнении экзаменационных работ по учебным предметам "Химия", "Физика".