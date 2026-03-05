БГУ и Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана начнут совместно готовить специалистов в области физики.

Как сообщили ЭККОПРЕСС в пресс-службе БГУ, образовательная программа с присвоением двойных дипломов стартует в 2026/2027 учебном году. Обучение пройдет по специальностям «прикладная физика» физического факультета БГУ и «техническая физика» факультета фундаментальных наук МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Предполагается, что в течение четырех лет обучающиеся по программе будут проходить подготовку поочередно в двух вузах. Так, на первом курсе белорусские студенты получат базовые знания по фундаментальным разделам общей физики и высшей математики в БГУ, а на второй год продолжат обучение в Москве. Семестры на 3–4 курсах студенты будут чередовать: по одному в каждом вузе. Место в общежитии на срок стажировки в другой стране гарантировано. Научных руководителей для курсовых и дипломной работ студенты смогут выбрать из числа преподавателей любого вуза: БГУ или МГТУ им. Н.Э. Баумана.

По окончании обучения выпускники получат два диплома о высшем образовании и квалификацию «Физик. Инженер».

К слову, данная образовательная программа стала результатом соглашения о сотрудничестве между БГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Церемония подписания документа состоялась в июле 2025 годав рамках пленарного заседания коллегий Министерства образования Беларуси и Министерства науки и высшего образования России. Договор также содержит условия совместной разработки и написания учебников и методических пособий; коллективных публикаций научных работ в специализированных журналах двух вузов; проведения международных исследовательских форумов и конференций и др.

Справка. Сотрудничество между БГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана реализуется с 2021 года в рамках соглашения о сотрудничестве по программе обмена студентами и преподавателями. За это время для представителей обоих вузов был организован ряд стажировок, совместных лекций для студентов и магистрантов, научно-исследовательских конференций в области экологии, экономики, ядерной энергетики, международных отношений, философии и гуманитарных наук.