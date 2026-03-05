Компания ООО «Либертанго», резидент Парка высоких технологий (ПВТ), разработал цифровую платформу Loveresta, предназначенную для оптимизации процессов реализации продукции в сфере общественного питания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПВТ, Loveresta функционирует как интеллектуальное связующее звено между предприятиями общепита и потребителями, работая в режиме реального времени. Платформа использует алгоритмы динамического ценообразования и прогнозирования спроса, позволяя заведениям автоматизировать процесс реализации излишков свежеприготовленной продукции, которые в ином случае подлежат списанию. Пользователи мобильного приложения получают доступ к ленте предложений, сформированной на основе геолокации и временных интервалов. Технически процесс выстроен таким образом, чтобы максимально сократить путь от формирования предложения бизнесом до получения товара потребителем.

В основе проекта лежит интеграционный подход: команда разрабатывает не только пользовательский интерфейс, но и бэкенд-решения, позволяющие подключать заведения с разным уровнем цифровизации. В планах развития – внедрение предиктивной аналитики для более точного прогнозирования объемов нереализованной продукции, что повысит эффективность планирования для партнеров.

По мере развития проекта правовой режим Парка высоких технологий позволил команде «Либертанго» сфокусироваться на подготовке к привлечению инвестиций. В этой части значимую роль сыграли инструменты экосистемы ПВТ, ориентированные на технологических предпринимателей: система инкубирования и венчурная академия. Эти программы, инициированные Парком, помогают стартапам структурировать работу над продуктом, выстраивать метрики и готовить бизнес-модель к взаимодействию с инвесторами.

По словам основателя компании Андрея Бабакаева, возможность участия в этих инициативах стала важным этапом в развитии проекта: «Участие в системе инкубирования и венчурной академии превратило идею в жизнеспособный технологический бизнес. Это дало нам не только инструменты и метрики, но и стратегическое видение: мы научились не просто создавать продукт, а строить компанию, которая привлекательна для инвестиций и готова к масштабированию на международном уровне. Коммуникация с инвесторами стала более уверенной, а привлечение инвестиций – более системным за счёт собственного нетворкинга».

В настоящий момент платформа интегрирована с 20 предприятиями общественного питания в Минске. Технические показатели сервиса демонстрируют, что алгоритмы ценообразования обеспечивают формирование ценовых предложений со средней экономией для пользователей до 70% от исходной стоимости.

Команда проекта продолжает доработку программных интерфейсов для обеспечения возможности масштабирования. В числе задач – адаптация платформы для интеграции с торговыми сетями, что предполагает усложнение алгоритмов обработки товарных матриц и повышение производительности системы.