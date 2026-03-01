ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ОГРАНИЧАТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА СЧЕТАХ АБОНЕНТОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ


16:37 05.03.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О радиочастотном спектре».

Как сообщает Telegram-канал Правительства, документ обязывает операторов электросвязи не допускать на лицевом счете абонента задолженности свыше 5 базовых величин (на сегодня это составит 225 рублей). Это позволит, в частности, исключить непреднамеренное возникновение у абонента значительных сумм задолженности в роуминге.

Благодаря оптимизации процедур получения разрешения на право использования радиочастотного спектра срок строительства объектов сотовой связи сократится более чем на 50 дней, что направлено на улучшение качества сотовой связи в стране

Устанавливается также обязанность операторов электросвязи проводить опросы абонентов о качестве услуг электросвязи, работе сети электросвязи и обслуживании абонентов (с помощью СМС-сообщений и телефонных звонков)

Для лиц, имеющих разрешение радиолюбителя, определяется размер ежегодной платы за использование радиочастотного спектра – 0,2 базовой арендной величины за каждое используемое радиоэлектронное средство
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2026
валюта курс
EUR 3.3722
USD 2.9013
RUB 3.7365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3898 +0.038
USD 2.9013 +0.0122
RUB 3.7365 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3810 3.3820
USD 2.8970 2.9045
RUB 3.7240 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 05.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1696
EUR/RUB 90.7000 91.0000
USD/RUB 77.7500 77.6000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
