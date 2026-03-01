|О компании
|05.03.2026
|
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ОГРАНИЧАТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА СЧЕТАХ АБОНЕНТОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
16:37 05.03.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О радиочастотном спектре».
Как сообщает Telegram-канал Правительства, документ обязывает операторов электросвязи не допускать на лицевом счете абонента задолженности свыше 5 базовых величин (на сегодня это составит 225 рублей). Это позволит, в частности, исключить непреднамеренное возникновение у абонента значительных сумм задолженности в роуминге.
Благодаря оптимизации процедур получения разрешения на право использования радиочастотного спектра срок строительства объектов сотовой связи сократится более чем на 50 дней, что направлено на улучшение качества сотовой связи в стране
Устанавливается также обязанность операторов электросвязи проводить опросы абонентов о качестве услуг электросвязи, работе сети электросвязи и обслуживании абонентов (с помощью СМС-сообщений и телефонных звонков)
Для лиц, имеющих разрешение радиолюбителя, определяется размер ежегодной платы за использование радиочастотного спектра – 0,2 базовой арендной величины за каждое используемое радиоэлектронное средство
|
|
