Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О радиочастотном спектре».

Как сообщает Telegram-канал Правительства, документ обязывает операторов электросвязи не допускать на лицевом счете абонента задолженности свыше 5 базовых величин (на сегодня это составит 225 рублей). Это позволит, в частности, исключить непреднамеренное возникновение у абонента значительных сумм задолженности в роуминге.

Благодаря оптимизации процедур получения разрешения на право использования радиочастотного спектра срок строительства объектов сотовой связи сократится более чем на 50 дней, что направлено на улучшение качества сотовой связи в стране

Устанавливается также обязанность операторов электросвязи проводить опросы абонентов о качестве услуг электросвязи, работе сети электросвязи и обслуживании абонентов (с помощью СМС-сообщений и телефонных звонков)

Для лиц, имеющих разрешение радиолюбителя, определяется размер ежегодной платы за использование радиочастотного спектра – 0,2 базовой арендной величины за каждое используемое радиоэлектронное средство