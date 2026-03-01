В торговом объекте ООО «Компания Элида» в Кобринском районе выявлены факты реализации 50 наименований продовольственных товаров с истекшими сроками годности на сумму свыше 1000 рублей, по ряду позиций (включая чай, соки, кондитерские изделия) сроки годности истекли более полугода назад.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, данный субъект хозяйствования ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за реализацию «просрочки», то есть является «злостным» нарушителем. В отношении субъекта хозяйствования начат административный процесс - ему грозит штраф до 4500 тыс. руб.

С начала года МАРТ контрольно-аналитические мероприятия в сфере торговли проведены в отношении более чем 680 торговых объектов, выдано около 300 рекомендаций по устранению нарушений, направлено свыше 100 предписаний о запрете реализации товаров. За нарушения законодательства о торговле привлечено к ответственности 50 виновных лиц, сумма штрафов составила более 9,6 тыс. руб.