По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Республике Беларусь в 2025 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 2817,2 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 2945 рублей в месяц, в сельских населенных пунктах – 2404,5 рубля в месяц.

Как сообщает Национальный статистический комитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 2717,2 рубля в месяц, из которых 1849,7 рубля (68,1%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 37,8%, на покупку непродовольственных товаров – 35,5%, на оплату услуг – 24,4%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая расходы на общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).