РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ БЕЛОРУССКОЙ СЕМЬИ В 2025 ГОДУ СОСТАВИЛИ BR 2817,2 В МЕСЯЦ


14:09 05.03.2026

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Республике Беларусь в 2025 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 2817,2 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 2945 рублей в месяц, в сельских населенных пунктах – 2404,5 рубля в месяц.

Как сообщает Национальный статистический комитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 2717,2 рубля в месяц, из которых 1849,7 рубля (68,1%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 37,8%, на покупку непродовольственных товаров – 35,5%, на оплату услуг – 24,4%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая расходы на общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2026
валюта курс
EUR 3.3722
USD 2.9013
RUB 3.7365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3898 +0.038
USD 2.9013 +0.0122
RUB 3.7365 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3810 3.3820
USD 2.8970 2.9045
RUB 3.7240 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 05.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1696
EUR/RUB 90.7000 91.0000
USD/RUB 77.7500 77.6000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
